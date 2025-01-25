"Це справедливо": Зеленський розповів, як Україна може "безкоштовно" отримувати електрику

Україна може задарма постачати Молдові газове вугілля та надасть спеціалістів, які навчать на ньому працювати. Натомість ДРЕС у Придністров'ї вироблятиме світла з надлишком, яким зможе забезпечувати і Київ, і Кишенів.

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Київ готовий дешево або навіть безкоштовно надавати Молдові вугілля, якщо за це отримуватиме електрику. Про це під час спільної пресконференції у Києві із президенткою Молдови Маєю Санду заявив президент України Володимир Зеленський.

Україна має вугілля для постачання до Молдови та може відправити фахівців для налагодження роботи ДРЕС на такому виді палива, зазначив Зеленський.

Як наголосив очільник держави, наразі електростанція виробляє 200-220 мегават електроенергії, але за допомогою українських фахівців вона буде спроможна видавати 2 гігавати.

"Тобто у десять разів більше і більше, ніж це потрібно", — пояснив Зеленський.

Також він зазначив, що вугілля Україна може надавати або за низькою ціною, або навіть безкоштовно, й у такому випадку отримувати електроенергію.

"Це справедливо: ми даємо вугілля, вони отримують електрику для себе, для всієї Молдови, ми отримуємо електрику для себе", — заявив президент.

Зазначимо, з 1 січня Україна припинила транзит російського газу своєю територією, внаслідок чого найбільша в регіоні Кучурганська ДРЕС, яка забезпечувала енергією всю Молдову, перестала постачати електроенергію на правий берег Дністра. Для вироблення електроенергії ДРЕС перейшла з газу на вугілля, але його запасів не вистачить до кінця лютого.

Нагадаємо, Київ запропонував т.зв. "ПМР" вугілля для роботи станції, але лідер невизнаної республіки Вадим Красносельський зазначив, що воно не таке, як потрібно.

Також Фокус писав, що 3 січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії. Як виявилося, мешканці республіки споживають більше світла, ніж виробляє енергосистема.