Молдова начала поставлять газ в непризнанное Приднестровье: подробности

На левом берегу Днестра уже отменили веерные отключения электроэнергии. До воскресенья власти Тирасполя хотят запустить тепло в дома приднестровцев.

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С утра субботы, 1 февраля, Moldovagaz начала поставлять газ в приднестровский регион. Об этом изданию Libera Moldova сообщил исполняющий обязанности директора компании Вадим Чебан.

По его словам, объемы, закачиваемые в трубопроводную систему непризнанного региона, достаточны "для поддержания давления". Газ из Молдовы необходим для полноценного запуска топливно-энергетической системы при подаче газа из Европы. "Тираспольтрансгаз" обязуется вернуть или оплатить до 1 марта этот объем "голубого топлива".

Как пишет издание NewsMaker, молдавское правительство пришло к новому соглашению с Евросоюзом, в рамках которого на разрешение энергетического кризиса ЕС выделит не 30, а 64 млн евро. Премьер-министр Дорин Речан сообщил, что из этой суммы 20 млн пойдут на закупку гуманитарного газа для Приднестровья и 10 млн — предназначены на покупку электроэнергии для Кишинева. Остальные 34 млн евро пойдут на поддержку молдавского бюджета.

В молдавском кабмине отметили, что энергораспределительная компания Energocom будет закупать природный газ по рыночным ценам на авторизованных торговых площадках в Евросоюзе и Украине. Газ будут поставлять "Тираспольтрансгазу" в объеме 3 млн кубометров в сутки.

Тем временем глава "ПМР" Вадим Красносельский сообщил, что в регионе уже отменили веерные отключения электроэнергии, а 2 февраля запустят газоснабжение бытовых потребителей.

Фокус писал, что Вадим Красносельский отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставить Приднестровью уголь и отправить специалистов для возобновления работы ГРЭС, которая раньше работала на российском газе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина будет поставлять Молдове электроэнергию.