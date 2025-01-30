В ЕС обсуждают транзит газа через Украину как условие мирной сделки с Россией, — FT

Выдвижение идеи возобновления поставок российского газа в Европу даже на предварительных обсуждениях уже вызвало негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в ЕС.

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Представители ЕС обсуждают вопрос о том, следует ли возобновить продажу российского трубопроводного газа в европейские страны в рамках потенциального завершения войны в Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что сторонники такого решения утверждают, что эта мера побудит российских чиновников сесть за стол переговоров для обсуждения завершения войны в Украине. К тому же, после заключения мирного соглашения это должно стать гарантией соблюдения режима прекращения огня. Ко всему прочему, это должно позволить снизить высокие цены на энергоносители в ЕС.

Инициативу поддерживают представители Германии и Венгрии, а также представители ряда других стран ЕС. Главным образом, их интересовала возможность снизить цены на энергоносители, уточнил один из собеседников издания. Вместе с тем такая идея "привела в ярость" чиновников в Брюсселе и восточноевропейских дипломатов.

"Это безумие. Насколько мы должны быть глупы, что даже задумались об этом как о возможном варианте?" — объяснил один из них.

Более того, отмечается, что обсуждение этого вопроса уже негативным образом сказалось на американских экспортерах сжиженного природного газа (СПГ), которые пытаются заключить долгосрочные контракты на поставки в Европу. Несколько представителей Евросоюза отмечают, что американские поставщики боятся, что возобновление транзита газа через Украины снизит конкурентоспособность их продукции. После того, как поставки через украинскую территорию были прекращены с начала 2025 года, доля российского трубопроводного газа уменьшилась до примерно 5% от общего импорта ЕС.

Напомним, что, по данным источников Фокуса, из-за масштабной кибератаки на "Газпром" водители в РФ не могут заправить автомобили.

Также сообщалось, что появились новые детали атаки БПЛА РФ. В Одесской области пострадала больница, в Сумах возросло количество жертв.