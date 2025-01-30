В Одесской области пострадала больница, в Сумах возросло количество жертв: новые детали атаки БПЛА РФ (фото)

В Измаильском районе дронами повреждены районная больница и частные дома. В Сумах спасатели демонтируют плиты в разрушенной многоэтажке, количество погибших возросло до 4-х.

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Россия осуществила массированный обстрел Украины ударными дронами в ночь с 29 на 30 января. Беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Сумах, а также во время атаки пострадали Житомирская, Черниговская, Полтавская и Одесская области. в Измаильском районе разрушениям подверглись жилые дома, зерновой склад и районная больница, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"На рассвете враг снова атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. К счастью, погибших и пострадавших нет", — сказал начальник Одесской ОГА.

Он рассказал, что вражеские БПЛА повредили два частных жилых дома, зерновой склад и легковые автомобили.

Во время ночной атаки БПЛА пострадала больница в Измаильском районе Фото: Одесская ОВА В результате обстрелов Украины 30 января повреждена районная больница в Одесской области Фото: Одесская ОВА

Также пострадала районная больница: в медучреждении выбиты окна и повреждены фасад с потолком.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

Больница в Измаильском районе после атаки БПЛА Фото: Одесская ОВА Районная больница в Одесской области получила повреждения во время ночного обстрела Украины Фото: Одесская ОВА

Обстрел Украины: БПЛА попал в дом в Сумах

Во время российской атаки в ночь с 29 на 30 января один из дронов попал в жилую многоэтажку в Сумах. Ударом было разрушено 5 квартир на четырех этажах, из дома эвакуировали 118 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский по состоянию на 9:42 сообщил о четырех погибших в результате ночного удара "шахеда". Еще девять человек получили ранения, среди них — 7-летний ребенок.

"Ужасная трагедия, ужасное российское преступление. Очень важно, чтобы мир не делал пауз в давлении на Россию за этот террор. И я благодарен всем лидерам, которые высказываются в поддержку Украины, украинцев", — сказал президент.

В ГСЧС Украины в 10:16 докладывали, что верхолазы ведут демонтаж бетонных плит в разрушенной многоэтажке и аварийно-поисковая операция продолжается.

Спасатели разбирают завалы после удара российского БПЛА по дому в Сумах Ликвидация последствий попадания БПЛА в многоэтажку в Сумах Фото: ГСЧС

Ночной обстрел Украины: разрушения в других областях

В Главном управлении ГСЧС в Житомирской области рассказали, что во время ночной российской атаки были повреждены 6 частных домов и хозяйственная постройка.

ГСЧС работает на месте падения российских БПЛА в Житомирской области Фото: ГСЧС

О жертвах и пострадавших на Житомирщине не сообщается.

Россия обстреляла беспилотниками жилые дома на Житомирщине Фото: ГСЧС

Пресс-служба Полтавской ОГА сообщила, что БПЛА "Герань-2" упал на конюшню и вызвал разрушения. Никто из людей не пострадал.

Российский БПЛА упал на конюшню в Полтавской области Фото: Полтавская ОВА

"Информация о повреждениях уточняется. Разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано", — сказали в администрации.

Российский БПЛА упал на конюшню в Полтавской области Фото: Полтавская ОВА Обломок БПЛА "Герань-2" в конюшне на Полтавщине Фото: Полтавская ОВА

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в 22:00 сообщал о взрыве в пригороде Чернигова. По его словам, Россия ударила дронами по дачному массиву. Несколько домов подверглись разрушениям, возник пожар. Информации о жертвах не было.

Обстрел 30 января: Украину атаковал 81 БПЛА

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отчитались о сбитии 37 вражеских беспилотников, еще 39 были локально потеряны и не достигли своих целей. Всего россияне запустили 81 дрон типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы с территории РФ, с направлений Курска, Орла, Миллерово, и Приморско-Ахтарска.

Под атакой были Полтавская, Сумская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Хмельницкая, Днепропетровская, Херсонская и Одесская области.

"В результате вражеской атаки пострадали Черниговская, Сумская, Одесская и Полтавская области. Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт", — доложили в Воздушных силах.

Напомним, 28 января во время ночной атаки вражеские БПЛА разрушили музей ретро-автомобилей на Киевщине. Было полностью уничтожено 9 и повреждено 27 автомобилей.

Также вечером 28 января россияне ударили баллистикой по Николаеву, погибли две работницы частного предприятия.