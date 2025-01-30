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На Одещині постраждала лікарня, в Сумах зросла кількість жертв: нові деталі атаки БПЛА РФ (фото)

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Фото: ДСНС | ДСНС проводять пошуково-рятувальну операцію в зруйнованому росіянами будинку в Сумах

В Ізмаїльському районі дронами пошкоджено районну лікарню та приватні будинки. В Сумах рятувальники демонтують плити у зруйнованій багатоповерхівці, кількість загиблих зросла до 4-х.

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Росія здійснила масований обстріл України ударними дронами в ніч з 29 на 30 січня. Безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок в Сумах, а також під час атаки постраждали Житомирщина, Чернігівщина, Полтавщина та Одещина. в Ізмаїльському районі руйнувань зазнали житлові будинки, зерновий склад і районна лікарня, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На світанку ворог знову атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. На щастя, загиблих та постраждалих немає", — сказав начальник Одеської ОВА.

Він розповів, що ворожі БПЛА пошкодили два приватних житлових будинки, зерновий склад і легкові автівки.

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Під час нічної атаки БПЛА постраждала лікарня в Ізмаїльському районі
Фото: Одеська ОВА
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Внаслідок обстрілу України 30 січня пошкоджено районну лікарню в Одеській області
Фото: Одеська ОВА

Також постраждала районна лікарня: у медзакладі вибиті вікна та пошкоджені фасад зі стелею.

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.

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Лікарня в Ізмаїльському районі після атаки БПЛА
Фото: Одеська ОВА
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Районна лікарня в Одеській області зазнала пошкоджень під час нічного обстрілу України
Фото: Одеська ОВА

Обстріл України: БПЛА влучив у будинок у Сумах

Під час російської атаки в ніч з 29 на 30 січня один із дронів влучив у житлову багатоповерхівку в Сумах. Ударом було зруйновано 5 квартир на чотирьох поверхах, з будинку евакуювали 118 людей.

Президент України Володимир Зеленський станом на 9:42 повідомив про чотирьох загиблих унаслідок нічного удару "шахеда". Ще дев'ять людей отримали поранення, серед них — 7-річна дитина.

"Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців", — сказав президент.

У ДСНС України о 10:16 доповідали, що верхолази поводять демонтаж бетонних плит у зруйнованій багатоповерхівці та аварійно-пошукова операція триває.

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Рятувальники розбирають завали після удару російського БПЛА по будинку в Сумах
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Ліквідація наслідків влучення БПЛА у багатоповерхівку в Сумах
Фото: ДСНС

Нічний обстріл України: руйнування в інших областях

У Головному управлінні ДСНС в Житомирській області розповіли, що під час нічної російської атаки були пошкоджені 6 приватних будинків і господарча споруда.

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ДСНС працює на місці падіння російських БПЛА в Житомирській області
Фото: ДСНС

Про жертв і постраждалих на Житомирщині не повідомляється.

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Росія обстріляла безпілотниками житлові будинки на Житомирщині
Фото: ДСНС

Пресслужба Полтавської ОВА повідомила, що БПЛА "Герань-2" впав на конюшню та спричинив руйнування. Ніхто з людей не постраждав.

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Російський БПЛА впав на конюшню у Полтавській області
Фото: Полтавська ОВА

"Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано", — сказали в адміністрації.

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Російський БПЛА впав на конюшню в Полтавській області
Фото: Полтавська ОВА
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Уламок БПЛА "Герань-2" в конюшні на Полтавщині
Фото: Полтавська ОВА

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус о 22:00 повідомляв про вибух у передмісті Чернігова. За його словами, Росія вдарила дронами по дачному масиву. Кілька будинків зазнали руйнувань, виникла пожежа. Інформації про жертв не було.

Обстріл 30 січня: Україну атакував 81 БПЛА

У Повітряних силах Збройних сил України відзвітували про збиття 37 ворожих безпілотників, іще 39 були локаційно втрачені та не досягли своїх цілей. Усього росіяни запустили 81 дрон типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з території РФ, з напрямків Курська, Орла, Міллєрово, та Приморсько-Ахтарська.

Під атакою були Полтавська, Сумська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Житомирська, Хмельницька, Дніпропетровська, Херсонська й Одеська області.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт", — доповіли в Повітряних силах.

Нагадаємо, 28 січня під час нічної атаки ворожі БПЛА зруйнували музей ретро-автомобілів на Київщині. Було повністю знищено 9 та пошкоджено 27 автівок.

Також надвечір 28 січня росіяни вдарили балістикою по Миколаєву, загинули дві працівниці приватного підприємства.