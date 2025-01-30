Вибухи в Києві та приліт у багатоповерхівку в Сумах: РФ атакувала Україну БПЛА, є загиблі (фото)

У Сумах ворожий дрон зруйнував п’ять квартир житлового будинку, мешканці опинились під завалами. Серед постраждалих є 7-річна дитина.

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З вечора 29 січня й до ранку ЗС РФ атакували Україну ударними БПЛА. Про першу групу, зафіксовану на півночі Сумської області, Повітряні сили повідомили о 18:41.

Вже о 1:22 ЗСУ одночасно фіксували 6 груп безпілотників у різних областях. Відбій за загрозою БПЛА по всій країні оголосили лише о 6:40 30 січня.

Атака БПЛА: вибухи в столиці

О 2:06 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у регіоні зафіксували ворожі дрони й сили ППО "працюють по цілях". Мешканців Київщини закликали перебувати в укриттях задля власної безпеки.

Вже о 2:11 у "Суспільному" повідомили про вибухи в Києві. Однак КМВА та мер Віталій Кличко ситуацію не коментували.

Атака БПЛА: робота ППО на Одещині

Міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко о 3:32 інформував про роботу ППО та закликав до інформаційної тиші. У місцевому Telegram-каналі писали про рух трьох груп дронів в напрямку міста.

Атака БПЛА: приліт у багатоповерхівку

У Сумській ОВА о 1:02 повідомили про влучання безпілотника у житловий багатоповерховий будинок. Попередні дані свідчили про загибель однієї людини.

У міській раді згодом заявили, що інформація про загиблу особу не підтвердилася, але серед постраждалих — 7-річна дитина і 18-річний юнак, який перебуває у важкому стані.

Керівник обладміністрації Володимир Артюх уточнив, що приліт стався о 00:18. Удар прийшов по центральній частині будівлі. Люди опинилися під завалами.

Фото з місця подій Фото: ДСНС

У Сумській міській військовій адміністрації проінформували, що відомо вже про 9 постраждалих, серед них — одна дитина.

У ДСНС заявили, що БПЛА вдарив по 10-поверхівці, попередньо зруйнувавши 9 квартир та 12 балконів. Надзвичайними врятували 4 осіб, в тому числі дитину. Ще 118 осіб були евакуйовані.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi

Згодом у відомстві повідомили, що рятувальники дістали з-під завалів два тіла, чоловіка та жінки.

В ОВА підтвердили загибель двох осіб та уточнили, що внаслідок удару було зруйновано 5 квартир на чотирьох поверхах і 12 балконів. Окрім того, були пошкоджені понад 20 автівок. П’ятеро постраждалих, в тому числі дитина, були госпіталізовані, троє з них перебувають у важкому стані.

Фото з місця подій Фото: ДСНС

Поліція Сумської області проінформувала про порушення кримінальної справи про порушення законів і звичаїв війни.

Фото з місця подій Фото: ДСНС

Станом на 8:00, за даними ОВА, кількість загиблих у Сумах внаслідок влучання російського "Шахеда" у багатоповерхівку збільшилась до 4 осіб.

Нагадаємо, ввечері 28 січня ЗС РФ вдарили балістикою по Миколаєву. Жертвами стали дві жінки 54 та 56 років, які були працівницями місцевого приватного підприємства.

Вночі на 28 січня Росія також атакувала Україну ударними БПЛА. У Харкові заявляли про приліт по цеху деревообробки, де спалахнула пожежа.