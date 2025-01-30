Взрывы в Киеве и прилет в многоэтажку в Сумах: РФ атаковала Украину БПЛА, есть погибшие (фото)

В Сумах вражеский дрон разрушил пять квартир жилого дома, жители оказались под завалами. Среди пострадавших есть 7-летний ребенок.

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С вечера 29 января и до утра ВС РФ атаковали Украину ударными БПЛА. О первой группе, зафиксированной на севере Сумской области, Воздушные силы сообщили в 18:41.

Уже в 1:22 ВСУ одновременно фиксировали 6 групп беспилотников в разных областях. Отбой из-за угрозы БПЛА по всей стране объявили только в 6:40 30 января.

Атака БПЛА: взрывы в столице

В 2:06 Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе зафиксировали вражеские дроны и силы ПВО "работают по целям". Жителей Киевщины призвали находиться в укрытиях для собственной безопасности.

Уже в 2:11 в "Суспільному" сообщили о взрывах в Киеве. Однако КГГА и мэр Виталий Кличко ситуацию не комментировали.

Атака БПЛА: работа ПВО в Одесской области

Городской голова Измаила Андрей Абрамченко в 3:32 информировал о работе ПВО и призвал к информационной тишине. В местном Telegram-канале писали о движении трех групп дронов в направлении города.

Атака БПЛА: прилет в многоэтажку

В Сумской ОВА в 1:02 сообщили о попадании беспилотника в жилой многоэтажный дом. Предварительные данные свидетельствовали о гибели одного человека.

В городском совете впоследствии заявили, что информация о погибшем человеке не подтвердилась, но среди пострадавших — 7-летний ребенок и 18-летний юноша, который находится в тяжелом состоянии.

Руководитель обладминистрации Владимир Артюх уточнил, что прилет произошел в 00:18. Удар пришел по центральной части здания. Люди оказались под завалами.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

В Сумской городской военной администрации проинформировали, что известно уже о 9 пострадавших, среди них — один ребенок.

В ГСЧС заявили, что БПЛА ударил по 10-этажке, предварительно разрушив 9 квартир и 12 балконов. Чрезвычайными спасли 4 человек, в том числе ребенка. Еще 118 человек были эвакуированы.

Фото с места событий Фото: Соцсети

Впоследствии в ведомстве сообщили, что спасатели достали из-под завалов два тела, мужчины и женщины.

В ОВА подтвердили гибель двух человек и уточнили, что в результате удара были разрушены 5 квартир на четырех этажах и 12 балконов. Кроме того, были повреждены более 20 автомобилей. Пятеро пострадавших, в том числе ребенок, были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

Полиция Сумской области проинформировала о возбуждении уголовного дела о нарушении законов и обычаев войны.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

По состоянию на 8:00, по данным ОВА, количество погибших в Сумах в результате попадания российского "Шахеда" в многоэтажку увеличилось до 4 человек.

Напомним, вечером 28 января ВС РФ ударили баллистикой по Николаеву. Жертвами стали две женщины 54 и 56 лет, которые были работницами местного частного предприятия.

Ночью на 28 января Россия также атаковала Украину ударными БПЛА. В Харькове заявляли о прилете по цеху деревообработки, где вспыхнул пожар.