РФ атакувала Україну "шахедами": є руйнування та відключення світла

Спалахнула пожежа у Новобаварському районі Харкова, а в Одесі пошкоджені житлові будинки та машини. В Умані енергетики працюють над відновленням електропостачання

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З 20:15 27 січня ЗС РФ розпочали атаку України за допомогою ударних БПЛА, яка тривала усю ніч і продовжилась зранку 28 січня. Про це відомо з публікації пресслужби Повітряних сил.

Вже о 22:06 групи безпілотників одночасно фіксували у дев’яти регіонах.

Наслідки атаки БПЛА: Харків

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт у місті. За попередніми даними, спалахнула пожежа у Холодногірському районі.

Пізніше він уточнив, що під ударом опинилось цивільне підприємство у Новобаварському районі.

"На місці влучання масштабна пожежа. Працюють усі відповідні служби", — зауважив міський голова.

Фото з місця пожежі Фото: Ґвара Медіа

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що удар відбувся приблизно о 00:35. Ворожий "Шахед" пошкодив газову трубу та 5 машин. 59-річна жінка та 9-річна дівчинка отримали гості реакції на стрес.

Ще два БПЛА виявили у Київському районі міста, обійшлося без постраждалих. У Роганській громаді внаслідок падіння "Шахеда" зруйновані приватний будинок і гараж, а також пошкоджені 4 приватні будинки поблизу. Постраждали 62-річна жінка і 66-річний чоловік, жінку госпіталізували.

У селі Шестакове внаслідок влучання дрона "Герань-2" у землю спалахнув зруйнований приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

У місцевому медіа "Ґвара" з посиланням на директора Департаменту надзвичайних ситуацій ХМР Богдана Гладких передали, що постраждалими на місці пожежі є мешканці прилеглих будинків. За попередніми ударом, удар прийшовся по цеху деревообробки й вогонь охопив щонайменше 1500 м².

Фото з місця пожежі Фото: Ґвара Медіа

Наслідки атаки БПЛА: Одеса

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що, попередньо, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки й загорілись 4 машини.

У соцмережах уточнили, що постраждав один з житлових комплексів Одеси. Місцеві інформують про спалах на 17-18 поверсі багатоповерхівки.

Наслідки атаки БПЛА: Умань

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про роботу сил ППО та наслідки атаки на Уманщині. Він запевнив, що усі служби працюють над стабілізацією ситуації в комунальній сфері.

Мер Умані Ірина Плетньова уточнила, що енергетики працюють над відновленням електропостачання, а Уманьводоканал працює на генераторах.

"Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла в ваші домівки", — додала чиновниця.

Наслідки атаки БПЛА: Чернігів

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про падіння уламків "Шахеда". Згодом він уточнив, що частково зруйновані 2 приватні будинки, але обійшлося без постраждалих.

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