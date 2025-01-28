"Маємо приліт у місті": ЗС РФ вдарили по Харкову, що відомо

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, російські окупанти влучили по цивільному підприємству, внаслідок чого здійнялась масштабна пожежа.

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Пізно ввечері 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, внаслідок чого в одному з районів Харкова виникла пожежа. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Маємо приліт у місті. Попередньо — Холодногірський район. На місці пожежа", — йдеться у повідомленні.

Згодом він уточнив, що удар прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі.

"На місці влучання масштабна пожежа. Працюють усі відповідні служби", — зазначив Терехов.

Зазначимо, що про вибух у Харкові ЗМІ повідомляли ще близько 23:00.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 січня ЗС РФ запустили "шахеди" по території України, внаслідок чого у Київській області зазнав руйнувань 9-поверховий будинок.

У ніч з 23 на 24 січня уламки "шахеда" вдарили по багатоповерхівці на Київщині.