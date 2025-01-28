"Имеем прилет в городе": ВС РФ ударили по Харькову, что известно
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, российские оккупанты попали по гражданскому предприятию, в результате чего возник масштабный пожар.
Поздно вечером 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, в результате чего в одном из районов Харькова возник пожар. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Есть прилет в городе. Предварительно — Холодногорский район. На месте пожар", — говорится в сообщении.
Впоследствии он уточнил, что удар пришелся по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе.
"На месте попадания масштабный пожар. Работают все соответствующие службы", — отметил Терехов.
Отметим, что о взрыве в Харькове СМИ сообщали еще около 23:00.
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было.
Напомним, в ночь с 24 на 25 января ВС РФ запустили "шахеды" по территории Украины, в результате чего в Киевской области подвергся разрушениям 9-этажный дом.
В ночь с 23 на 24 января обломки "шахеда" ударили по многоэтажке на Киевщине.