У ЄС обговорюють транзит газу через Україну як умову мирної угоди з Росією, — FT

Висування ідеї відновлення постачання російського газу в Європу навіть на попередніх обговореннях уже викликало негативну реакцію серед найближчих союзників України в ЄС.

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Представники ЄС обговорюють питання про те, чи слід відновити продаж російського трубопровідного газу в європейські країни в рамках потенційного завершення війни в Україні. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Повідомляється, що прихильники такого рішення стверджують, що цей захід спонукає російських чиновників сісти за стіл переговорів для обговорення завершення війни в Україні. До того ж після укладення мирної угоди це має стати гарантією дотримання режиму припинення вогню. До всього іншого, це має дозволити знизити високі ціни на енергоносії в ЄС.

Ініціативу підтримують представники Німеччини та Угорщини, а також представники низки інших країн ЄС. Головним чином, їх цікавила можливість знизити ціни на енергоносії, уточнив один зі співрозмовників видання. Водночас така ідея "розлютила" чиновників у Брюсселі та східноєвропейських дипломатів.

"Це безумство. Наскільки ми маємо бути дурні, що навіть задумалися про це як про можливий варіант?" — пояснив один із них.

Ба більше, зазначається, що обговорення цього питання вже негативно позначилося на американських експортерах скрапленого природного газу (СПГ), які намагаються укласти довгострокові контракти на постачання до Європи. Кілька представників Євросоюзу зазначають, що американські постачальники бояться, що відновлення транзиту газу через Україну знизить конкурентоспроможність їхньої продукції. Після того, як постачання через українську територію було припинено з початку 2025 року, частка російського трубопровідного газу зменшилася до приблизно 5% від загального імпорту ЄС.

Нагадаємо, що, за даними джерел Фокуса, через масштабну кібератаку на "Газпром" водії у РФ не можуть заправити автомобілі.

Також повідомлялося, що з'явилися нові деталі атаки БПЛА РФ. В Одеській області постраждала лікарня, у Сумах зросла кількість жертв.