Украина работает над транзитом газа в ЕС из Азербайджана: названо условие поставки (видео)

По словам представителя МИД Георгия Тихого, это будет газ именно азербайджанского происхождения, а не какой-то другой страны под его видом. Он отмечает, что ЕС имеет достаточно потенциальных источников поставок кроме РФ.

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Правительство работает над возможностью поставок газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины после остановки транзита из РФ. Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 7 февраля.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий о транзите газа из Азербайджана. На видео с 28:38.

Представитель ведомства отметил, что работа над этим вопросом продолжается, а также отметил, что речь идет именно о поставках азербайджанского газа, а не любого другого под его видом.

"Для того, чтобы внести ясность в этот вопрос, я могу уточнить, что речь не идет о транспортировке под видом азербайджанского газа какого-то другого газа. Речь идет именно об азербайджанском газе", — сказал Георгий Тихий.

Также он прокомментировал заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который требует возобновить транзит российского газа через территорию Украины.

"Мы считаем, что политика его правительства должна была заключаться в том, чтобы еще до нынешней ситуации обеспечить диверсификацию поставок ресурсов и энергетическую безопасность Словакии, так, как это делали другие европейские страны. Сейчас не надо жаловаться на то, что эта работа не была ими выполнена, и теперь есть какие-то потребности в обеспечении энергоресурсами", — отметил чиновник.

Георгий Тихий напомнил, что в Европейском Союзе есть достаточно возможностей для покупки энергоресурсов нероссийского происхождения, в частности у США и других партнеров. Он призвал ориентироваться именно на них, а не на РФ.

"Потому что Россия ничего не дает бесплатно. Если дает газ дешевле — то остальная часть цены доплачивается суверенитетом. Украина, к сожалению, это проходила в своей истории, поэтому мы имеем право призывать страны, чтобы они не расплачивались суверенитетом за энергоносители", — сказал Тихий.

Поставки газа из Азербайджана: детали

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января заявил, что Украина готовится к поставкам газа из Азербайджана в ЕС. Он подчеркнул, что прекращение транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2025 года не нарушает никаких юридических или моральных норм, а Киев сохраняет хорошие отношения с Азербайджаном и готов обеспечить поставки энергоресурса в Европу из этой страны.

Напомним, 1 февраля Молдова начала поставлять газ в непризнанное Приднестровье. Глава "ПМР" Вадим Красносельский сообщал об отмене веерных отключений электроэнергии и подготовке к запуску газоснабжения для бытовых потребителей 2 февраля.

30 января Financial Times со ссылкой на собственные источники писали, что в Европейском Союзе обсуждают транзит газа через Украину как один из пунктов мирного соглашения с РФ.