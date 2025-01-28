"Наш враг — Зеленский": Фицо заявил, что ему не нравится президент Украины

Премьер-министр снова поднял тему транзита российского газа через территорию Украины и назвал президента соседней страны "врагом" Словакии.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал заявление Владимира Зеленского о возможном транзите газа из Азербайджана маневром прикрытия, назвав украинского президента "врагом". По словам Фицо, Словакия хочет и дальше покупать российский газ и требует его транспортировки из Украины. Об этом сообщает Dennik N.

"Что еще оставалось господину Зеленскому, кроме как поговорить о каком-то газе из Азербайджана. Ничего не готово, ни один проект не обсуждается. Он снова надувает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия трудных решений", — заявил премьер-министр Словакии Фицо.

Фицо в очередной раз пригрозил заблокировать решение о предоставлении помощи Украине в экономическом комитете парламента. В четверг он планирует обсудить газ с Европейской комиссией.

"Наш враг — Зеленский! Зеленский создал те проблемы, которые у нас есть. Он мне не нравится, потому что он вредит Словакии", — заявил Фицо.

При этом он заявил, что Словакия могла бы покупать российский газ и дальше.

"Наиболее реалистичным было бы, если бы Словакия покупала газ на российско-украинской границе и этот газ транспортировался бы как словацкий газ через территорию Украины", — сказал Фицо. Он сообщил, что аналогичная модель оказалась успешной для Венгрии при покупке российской нефти. Его также использует нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе, принадлежащий венгерской группе MOL.

По словам вице-председателя проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" Ивана Штефунка, Фицо ни о чем не договорился на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Говоря о поставках газа, премьер-министр отказывается принимать во внимание реальность крупнейшего конфликта на континенте со времен Второй мировой войны. Он забывает, что если бы Путин не напал на Украину, не было бы проблем с транспортировкой газа", — сказал он.

В конце года 2024 года транспортировка газа через Украину в Словакию прекратилась. С тех пор Словакия получает газ по маршруту из Венгрии или забирает его из резервуаров.

Роберт Фицо пригрозил Киеву прекратить аварийное снабжение электроэнергией, заблокировать помощь в ЕС или прекратить помощь беженцам. Однако он не заблокировал продление санкций против России.

Контракт, который Словакия заключила с российским "Газпромом" до 2034 года, предполагает, что российская компания будет отвечать за поставки в Словакию.

Напомним, 24 января в Словакии тысячи людей вышли на антиправительственные протесты в 20 городах Словакии, в том числе около 60 000— в столице Братиславе из-за политики Роберта Фицо в отношении России. Это стало самой масштабной демонстрацией с момента возвращения Фицо к власти в 2023 году.

Роберт Фицо отреагировал на протесты, заявив, что не уйдет в отставку, а потом заявил, что участников протестов "обманули" организаторы и среди протестующих были украинцы.