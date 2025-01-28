"Наш ворог — Зеленський": Фіцо заявив, що йому не подобається президент України

Прем'єр-міністр знову порушив тему транзиту російського газу через територію України і назвав президента сусідньої країни "ворогом" Словаччини.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав заяву Володимира Зеленського про можливий транзит газу з Азербайджану маневром прикриття, назвавши українського президента "ворогом". За словами Фіцо, Словаччина хоче і далі купувати російський газ і вимагає його транспортування з України. Про це повідомляє Dennik N.

"Що ще залишалося пану Зеленському, окрім як поговорити про якийсь газ з Азербайджану. Нічого не готово, жоден проєкт не обговорюється. Він знову надуває бульбашки, бо думає, що ця бульбашка звільнить його від ухвалення важких рішень", — заявив прем'єр-міністр Словаччини Фіцо.

Фіцо вкотре пригрозив заблокувати рішення про надання допомоги Україні в економічному комітеті парламенту. У четвер він планує обговорити газ із Європейською комісією.

"Наш ворог — Зеленський! Зеленський створив ті проблеми, які в нас є. Він мені не подобається, тому що він шкодить Словаччині", — заявив Фіцо.

Водночас він заявив, що Словаччина могла б купувати російський газ і далі.

"Найбільш реалістичним було б, якби Словаччина купувала газ на російсько-українському кордоні і цей газ транспортувався б як словацький газ через територію України", — сказав Фіцо. Він повідомив, що аналогічна модель виявилася успішною для Угорщини при купівлі російської нафти. Її також використовує нафтопереробний завод Slovnaft у Братиславі, що належить угорській групі MOL.

За словами віце-голови проєвропейської партії "Прогресивна Словаччина" Івана Штефунка, Фіцо ні про що не домовився на грудневій зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Говорячи про постачання газу, прем'єр-міністр відмовляється брати до уваги реальність найбільшого конфлікту на континенті з часів Другої світової війни. Він забуває, що якби Путін не напав на Україну, не було б проблем із транспортуванням газу", — сказав він.

Наприкінці року 2024 року транспортування газу через Україну до Словаччини припинилося. Відтоді Словаччина отримує газ за маршрутом з Угорщини або забирає його з резервуарів.

Роберт Фіцо пригрозив Києву припинити аварійне постачання електроенергії, заблокувати допомогу в ЄС або припинити допомогу біженцям. Однак він не заблокував продовження санкцій проти Росії.

Контракт, який Словаччина уклала з російським "Газпромом" до 2034 року, передбачає, що російська компанія відповідатиме за постачання до Словаччини.

Нагадаємо, 24 січня у Словаччині тисячі людей вийшли на антиурядові протести у 20 містах Словаччини, зокрема близько 60 000 — у столиці Братиславі через політику Роберта Фіцо щодо Росії. Це стало наймасштабнішою демонстрацією з моменту повернення Фіцо до влади 2023 року.

Роберт Фіцо відреагував на протести, заявивши, що не піде у відставку, а потім заявив, що учасників протестів "обдурили" організатори і що серед протестувальників були українці.