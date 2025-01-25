Фіцо заявив, що проти його уряду протестують українці і повідомив, що не піде у відставку

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що третина учасників масових протестів проти політики його уряду нібито є українцями.

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Роберт Фіцо не піде у відставку з посади прем'єр-міністра Словаччини і не виконає вимогу десятків тисяч людей, які вимагали його відходу в п'ятницю на протестах по всій Словаччині. За підрахунками організаторів, тільки в столиці на антиурядову демонстрацію зібралося близько 60 тисяч осіб. Він також заявив, що на протестах були не тільки словаки, а й українці. Про це пише Aktuality.

Протести в Словаччині

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив їм у програмі словацького радіо "Соботне діалог", що зміна уряду може відбутися тільки після парламентських виборів. "Зараз не 2018 рік", — заявив Фіцо.

У 2018 році Фіцо пішов з посади прем'єр-міністра одразу після масових протестів, що спалахнули після вбивства журналіста Яна Куцяка.

"У 2025 році ми занадто загартовані й досвідчені, щоб деякі неурядові організації та грузинські й українські силовики могли повалити державу", — додав Фіцо.

Глава словацького уряду кілька разів повторив, що люди на протестах були обмануті організаторами.

Насправді, за його словами, це чиста брехня, що його уряд хоче вийти з ЄС.

"Тут вигадується історія, яка є оманливою. Що нам потрібно вивести людей на вулиці, щоб не допустити виходу Словаччини з ЄС. Будь-яка компетентна людина знає, що уряд ніколи не робив жодного кроку, який би поставив під загрозу членство в ЄС", — додав прем'єр-міністр.

Говорячи про протестувальників, Фіцо також зазначив, що третина з них — українці, "які виступають проти словацького уряду".

"Я не розумію, чому українці повинні лаяти словацький уряд", — сказав він.

До цього, 21 січня, Фіцо заявив, що опозиційні партії готуються організувати заворушення і захопити урядові будівлі, а також "хочуть спровокувати Майдан" у Словаччині.

Протести в Словаччині

24 січня близько 100 000 людей вийшли на антиурядові протести у 20 містах Словаччини, зокрема близько 60 000 — у столиці Братиславі через політику Роберта Фіцо щодо Росії. Це стало наймасштабнішою демонстрацією з моменту повернення Фіцо до влади 2023 року.

Демонстрації під гаслом "Ми — Європа" організувала громадська група "Мир Україні" та опозиційні політичні партії. Нові протести заплановані на 7 лютого.

Протести в Словаччині

Люди вимагають, щоб прем'єр-міністр Роберт Фіцо пішов у відставку "заради майбутнього Словаччини", водночас закликаючи його дотримуватися закону і поважати незалежність інституцій.

Присутні закликають владу відмовитися від будь-якого співробітництва з Росією і присікти спроби Фіцо змінити зовнішню політику Словаччини на порушення зобов'язань перед ЄС і НАТО.

25 січня Зеленський відреагував на багатотисячні мітинги у Словаччині, написавши в соцмережах, що "Братислава — не Москва, а Словаччина — це Європа".

Нагадаємо, Роберт Фіцо погрожував накласти вето на фінансову допомогу Україні від Євросоюзу. Главі уряду не сподобалося рішення Києва зупинити транзит газу з Росії.

Прем'єр-міністр Словаччини раніше їздив до Росії для зустрічі з президентом Володимиром Путіним. Разом вони обговорили подальше постачання Словаччини газом.