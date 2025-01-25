Фицо заявил, что против его правительства протестуют украинцы и сообщил, что не уйдет в отставку

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что треть участников массовых протестов против политики его правительства якобы являются украинцами.

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Роберт Фицо не уйдет в отставку с поста премьер-министра Словакии и не выполнит требование десятков тысяч людей, требовавших его ухода в пятницу на протестах по всей Словакии. По подсчетам организаторов, только в столице на антиправительственную демонстрацию собралось около 60 тысяч человек. Он также заявил, что на протестах были не только словаки, но и украинцы. Об этом пишет Aktuality.

Протесты в Словакии

Премьер-министр Роберт Фицо заявил им в программе словацкого радио "Соботне диалог", что смена правительства может произойти только после парламентских выборов. "Сейчас не 2018 год", — заявил Фицо.

В 2018 году Фицо ушел с поста премьер-министра сразу после массовых протестов, вспыхнувших после убийства журналиста Яна Куцяка.

"В 2025 году мы слишком закалены и опытны, чтобы некоторые неправительственные организации и грузинские и украинские силовики могли свергнуть государство", — добавил Фицо.

Глава словацкого правительства несколько раз повторил, что люди на протестах были обмануты организаторами.

На самом деле, по его словам, это чистая ложь, что его правительство хочет выйти из ЕС.

"Здесь придумывается история, которая является обманчивой. Что нам нужно вывести людей на улицы, чтобы не допустить выхода Словакии из ЕС. Любой компетентный человек знает, что правительство никогда не делало ни одного шага, который бы поставил под угрозу членство в ЕС", – добавил премьер-министр.

Говоря о протестующих, Фицо также отметил, что треть из них – украинцы, "которые выступают против словацкого правительства".

"Я не понимаю, почему украинцы должны ругать словацкое правительство", – сказал он.

До этого, 21 января, Фицо заявил, что оппозиционные партии готовятся организовать беспорядки и захватить правительственные здания, а также "хотят спровоцировать Майдан" в Словакии.

Протесты в Словакии

24 января около 100 000 человек вышли на антиправительственные протесты в 20 городах Словакии, в том числе около 60 000— в столице Братиславе из-за политики Роберта Фицо в отношении России. Это стало самой масштабной демонстрацией с момента возвращения Фицо к власти в 2023 году.

Демонстрации под лозунгом "Мы — Европа" организовала общественная группа "Мир Украине" и и оппозиционные политические партии. Новые протесты запланированы на 7 февраля.

Протесты в Словакии

Люди требуют, чтобы премьер-министр Роберт Фицо ушел в отставку "ради будущего Словакии", одновременно призывая его соблюдать закон и уважать независимость институтов.

Собравшиеся призывают власти отказаться от любого сотрудничества с Россией и пресечь попытки Фицо изменить внешнюю политику Словакии в нарушение обязательств перед ЕС и НАТО.

25 января Зеленский отреагировал на многотысячные митинги в Словакии, написав в соцсетях, что "Братислава — не Москва, а Словакия — это Европа".

Напомним, Роберт Фицо угрожал наложить вето на финансовую помощь Украине от Евросоюза. Главе правительства не понравилось решение Киева остановить транзит газа из России.

Премьер-министр Словакии ранее ездил в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Вместе они обсудили дальнейшее снабжение Словакии газом.