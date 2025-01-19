"Не украинский слуга": Фицо угрожает Украине наложением санкций на помощь от ЕС

Роберт Фицо ищет, как ответbnm на решение Украины прекратить транзит российского газа. В настоящее время он выбрал блокировку финансовой помощи от Европейского союза.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на дальнейшую финансовую помощь Украине от Европейского союза. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook.

Данный шаг глава правительства считает ответом на решение Украины прекратить транзита российского газа в Европу. Транзит газа остановился 1 января 2025 года в 7.00 утра по киевскому времени.

"Роберт Фицо — словацкий премьер-министр, а не украинский слуга", — пояснил он свою позицию.

Далее Фицо раскритиковал деятельность оппозиционных депутатов от партии "Прогрессивная Словакия" в "целовании перстня" президента Украины Владимира Зеленского". Также ему не понравилось, что оппозиционеры обещали поддержать Украину на ее пути в НАТО.

Делегация словацких парламентариев во главе с оппозиционером Михалом Шимечкой встречалась с Зеленским в Киеве 17 января. Украинский лидер по итогам встречи сказал, что "ждал одного лидера Словакии, но приехал другой".

Правительство Фицо, по его словам, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, так как это приведет лишь к третьей мировой войне. Кроме этого, он обещал не допустить ввод словацких войск в Украину, чтобы "повернуть оружие против РФ".

Напомним, ранее премьер Словакии приглашал Зеленского провести переговоры возле государственных границ Словакии и Украины. Встреча до сих пор не состоялась.

Роберт Фицо в январе получил гарантии от Москвы по поводу отправки российского газа. Словакия будет получать голубое топливо через Венгрию и "Турецкий поток".