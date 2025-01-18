Может оказаться в Сочи: Зеленский потроллил Фицо из-за предложения провести встречу в Давосе

Украинский лидер сказал, что не может ничего планировать с Фицо, потому что словацкий премьер "может поехать в Давос, но приехать в Россию".

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался канцлеру Германии Олафу Шольцу на президента Украины Владимира Зеленского. Мол, он уже несколько дней предлагает ему встретиться в Давосе, но украинский лидер якобы не отвечает. Президент Украины прокомментировал очередное "приглашение Фицо", пишет Bloomberg.

Украинский лидер сказал, что не может ничего планировать с Фицо, потому что словацкий премьер "может поехать в Давос, но оказаться где-то в Сочи".

"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает свои пункты назначения", — отметил Владимир Зеленский.

Также президент Украины пристыдил премьер-министр Словакии после встречи с главой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой. Он отметил, что ждал одного лидера Словакии, но приехал другой.

"Мы были готовы принять лидера наших друзей, словацкого народа, но приехал другой лидер", — сказал украинский президент.

Отметим, с 1 января Словакия перестала получать российский газ, который поступал через украинскую газотранспортную систему. В связи с этой проблемой Роберт Фицо съ ездил в РФ и встретился с президентом Владимиром Путиным.

13 января президент Зеленский пригласил Фицо в Украину в ближайшую пятницу. Перед этим премьер написал, что возможна встреча на границе между двумя странами.