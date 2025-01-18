Може опинитися в Сочі: Зеленський потролив Фіцо через пропозицію провести зустріч у Давосі

Український лідер сказав, що не може нічого планувати з Фіцо, бо словацький прем'єр "може поїхати до Давоса, але приїхати до Росії".

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився канцлеру Німеччини Олафу Шольцу на президента України Володимира Зеленського. Мовляв, він вже кілька днів пропонує йому зустрітися в Давосі, але український лідер нібито не відповідає. Президент України прокоментував чергове "запрошення Фіцо", пише Bloomberg.

Український лідер сказав, що не може нічого планувати з Фіцо, бо словацький прем'єр "може поїхати до Давоса, але опинитися десь у Сочі".

"Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає свої пункти призначення", — зауважив Володимир Зеленський.

Також президент України присоромив прем'єр-міністр Словаччини після зустрічі з головою опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечкою. Він зауважив, що чекав на одного лідера Словаччини, але приїхав інший.

"Ми були готові прийняти лідера наших друзів, словацького народу, але приїхав інший лідер", — сказав український президент.

Зазначимо, з 1 січня Словаччина перестала отримувати російський газ, який надходив через українську газотранспортну систему. У зв'язку з цією проблемою Роберт Фіцо з'їздив до РФ та зустрівся з президентом Володимиром Путіним.

13 січня президент Зеленський запросив Фіцо в Україну найближчої п'ятниці. Перед цим прем'єр написав, що можлива зустріч на кордоні між двома країнами.