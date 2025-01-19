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"Не український слуга": Фіцо погрожує Україні санкціями на допомогу від ЄС

фото Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини
Фото: Facebook | Роберт Фіцо розкритикував діяльність опозиційних депутатів Словаччини за допомогу Україні

Роберт Фіцо шукає, як відповісти на рішення України припинити транзит російського газу. Наразі він обрав блокування фінансової допомоги від Європейського Союзу.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив накласти вето на подальшу фінансову допомогу Україні від Європейського союзу. Про це він повідомив у своєму відеозверненні у Facebook.

Цей крок глава уряду вважає відповіддю на рішення України припинити транзит російського газу в Європу. Транзит газу зупинився 1 січня 2025 року о 7.00 ранку за київським часом.

"Роберт Фіцо — словацький прем'єр-міністр, а не український слуга", — пояснив він свою позицію.

Далі Фіцо розкритикував діяльність опозиційних депутатів від партії "Прогресивна Словаччина" в "цілуванні персня" президента України Володимира Зеленського". Також йому не сподобалося, що опозиціонери обіцяли підтримати Україну на її шляху до НАТО.

Делегація словацьких парламентаріїв на чолі з опозиціонером Міхалом Шимечкою зустрічалася із Зеленським у Києві 17 січня. Український лідер за підсумками зустрічі сказав, що "чекав одного лідера Словаччини, але приїхав інший".

Уряд Фіцо, за його словами, ніколи не підтримає членства України в НАТО, оскільки це призведе лише до третьої світової війни. Крім цього, він обіцяв не допустити введення словацьких військ в Україну, щоб "повернути зброю проти РФ".

Нагадаємо, раніше прем'єр Словаччини запрошував Зеленського провести переговори біля державних кордонів Словаччини та України. Зустріч досі не відбулася.

Роберт Фіцо в січні отримав гарантії від Москви щодо відправки російського газу. Словаччина отримуватиме блакитне паливо через Угорщину та "Турецький потік".