"Не український слуга": Фіцо погрожує Україні санкціями на допомогу від ЄС

Роберт Фіцо шукає, як відповісти на рішення України припинити транзит російського газу. Наразі він обрав блокування фінансової допомоги від Європейського Союзу.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив накласти вето на подальшу фінансову допомогу Україні від Європейського союзу. Про це він повідомив у своєму відеозверненні у Facebook.

Цей крок глава уряду вважає відповіддю на рішення України припинити транзит російського газу в Європу. Транзит газу зупинився 1 січня 2025 року о 7.00 ранку за київським часом.

"Роберт Фіцо — словацький прем'єр-міністр, а не український слуга", — пояснив він свою позицію.

Далі Фіцо розкритикував діяльність опозиційних депутатів від партії "Прогресивна Словаччина" в "цілуванні персня" президента України Володимира Зеленського". Також йому не сподобалося, що опозиціонери обіцяли підтримати Україну на її шляху до НАТО.

Делегація словацьких парламентаріїв на чолі з опозиціонером Міхалом Шимечкою зустрічалася із Зеленським у Києві 17 січня. Український лідер за підсумками зустрічі сказав, що "чекав одного лідера Словаччини, але приїхав інший".

Уряд Фіцо, за його словами, ніколи не підтримає членства України в НАТО, оскільки це призведе лише до третьої світової війни. Крім цього, він обіцяв не допустити введення словацьких військ в Україну, щоб "повернути зброю проти РФ".

Нагадаємо, раніше прем'єр Словаччини запрошував Зеленського провести переговори біля державних кордонів Словаччини та України. Зустріч досі не відбулася.

Роберт Фіцо в січні отримав гарантії від Москви щодо відправки російського газу. Словаччина отримуватиме блакитне паливо через Угорщину та "Турецький потік".