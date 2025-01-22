"Рассердимся и дадим отпор": Орбан угрожает Украине проигрышем за остановку транзита газа из РФ

По словам венгерского премьера, вступление Украины в Европейский Союз "уничтожило бы Венгрию", а вступление Украины в НАТО никогда не будет стоять на повестке дня.

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Венгрия "рассердится и даст отпор", если Украина не возобновит транзит российского газа в ЕС через свою территорию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Index.

"Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. Мы в конце концов рассердимся и дадим отпор. Неприемлемо то, как сегодня киевляне пытаются контролировать и формировать отношения с центральноевропейскими странами", — сказал Орбан.

По его словам, Украина якобы отказывается от переговоров по транзиту российского газа, а решение о его остановке угрожает Венгрии, Словакии и всему региону.

Орбан также подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня и никогда не будет стоять, ведь никогда не будет единодушной поддержки присоединения Киева к Альянсу.

Кроме того, глава венгерского правительства убежден, что если бы Украина присоединилась к ЕС сегодня, то это бы "уничтожило Венгрию".

"ЕС не имеет денег, чтобы принять Украину, а мы не хотим разрушать собственную страну. Мы не примем Украину в Европейский Союз ценой уничтожения венгерской экономики. Мы уничтожим десятки тысяч венгерских фермерских хозяйств, сотни тысяч семей", — отметил Орбан.

По словам политика, процесс вступления Украины в ЕС не может быть завершен за много лет или даже десятилетий, а сама Украина не должна "противопоставлять себя гражданам соседних стран".

"Поэтому, если Украина хочет себе добра, она должна урегулировать свои отношения со Словакией, урегулировать их с Венгрией, уважать их и вести себя так, как должен вести себя кандидат на членство в ЕС", — подчеркнул Орбан.

Напомним, 20 января Виктор Орбан заявил, что приход президента США Дональда Трампа начнет новую стадию, целью которого является "оккупация Брюсселя".

17 января Виктор Орбан заявил, что Украина является экономически несуществующей страной.