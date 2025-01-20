Орбан заявил об "оккупации Брюсселя": говорит, этому будет способствовать приход Трампа

Венгерский премьер Орбан убежден, что правые силы планируют наступление на Брюссель, и в этом сильно поспособствует приход к власти президента США Трампа.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что приход президента США Дональда Трампа начнет новую стадию, целью которого является "оккупация Брюсселя". Об этом он заявил во время выступления в отношении председательства его страны в ЕС, сообщает издание Reuters.

По словам Орбана, именно второй президентский срок Трампа сможет запустить новую, вторую волну политических изменений в Европе.

"Всего несколько часов, и даже солнце будет светить по-другому в Брюсселе. Новый президент в США, большая фракция "патриотов" в Брюсселе, большой энтузиазм", — сказал Орбан, намекая на политическую группу "Патриоты за Европу", членами которой являются различные правые политические силы.

Венгерский политик указывает, что скоро может начнется "большое наступление", и он будет готов присоединиться ко второй фазе наступления, целью которого является "оккупация Брюсселя"

"Мой план заключается не в том, чтобы мы покинули Брюссель, а в том, чтобы его оккупировать. Я не предлагаю, чтобы Венгрия стояла в стороне, на обочине, на внешнем круге, но чтобы она вошла туда, представляла свои идеалы, свои ценности, свою программу и убеждала все больше стран, что это правильно", — сказал венгерский политик.

Ранее Фокус сообщал, что Орбан не был приглашен на инаугурацию Трампа. Возглавляет список европейских участников премьер Италии Джорджа Мелони, которая одной из первых посетила Трампа после его избрания.

Также стало известно, что Орбан намекнул на уничтожение одной из сторон конфликта. По словам Виктора Орбана, Венгрия пережила три года полномасштабной войны в Украине и сумела обернуть ситуацию в свою пользу.