Инаугурацию Трампа посетят правые европейские политики: кто попал в список приглашенных

Возглавляет список европейских участников премьер Италии Джорджа Мелони, которая одной из первых посетила Трампа после его избрания. Впрочем, на инаугурации не будет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, одного из самых ярых поклонников Трампа в Европе.

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Инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа посетят правые европейские политики. Об этом пишет издание The New York Times.

Как пишет СМИ, основные консервативные законодатели и политики Европы планируют посетить инаугурацию новоизбранного президента Дональда Дж. Трампа. Но ожидается, что европейский контингент также будет включать лидеров некоторых партий, которые являются правыми в своих странах или только недавно начали получать большее признание дома.

Возглавляет европейских участников премьер Италии Джорджа Мелони, которая одной из первых отдала Трампа в Мар-а-Лаго после его избрания.

Впрочем, на инаугурации не будет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, одного из самых ярых поклонников Трампа в Европе — лидера Венгрии не пригласили принять участие, согласно сообщению в Facebook Золтана Ковача, госсекретаря Венгрии по международным коммуникациям.

"Чтобы быть абсолютно четким: Виктор Орбан не будет участвовать в мероприятии. Команда президента Трампа — по традиции — не приглашала иностранных глав государств или правительств", — сказал господин Ковач.

The New York Times отмечает, что это — неправда, поскольку Трамп нарушил традицию и пригласил иностранных лидеров, в том числе лидера Китая Си Цзиньпина и ту самую Джорджу Мелони.

Среди ожидаемых высокопоставленных британских гостей будут бывшая премьер-министр Лиз Трасс и лидер популистской партии Reform UK Найджел Фарадж.

Также газета пишет, что на инаугурации будут присутствовать трое самых известных. богатых людей в мире: Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос. Также приглашены генеральный директор Apple Тим Кук и генеральный директор TikTok Шоу Чу.

Также ожидается, что на церемонии будут президент Аргентины Хавьер Милей и вице-председатель КНР Хань Чжэн. Будут там и бывшие президенты США: Барак Обама, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон.

Напомним, что церемония инаугурации Дональда Трампа будет организована частной охранной компанией и обойдется в 8,1 миллиона долларов. Это почти на миллион дороже, чем стоила инаугурация его предшественника, Джо Байдена.

Ранее сообщалось, в своей прощальной речи из Овального кабинета в Белом доме, Джо Байден предупредил американцев, что в США зарождается "олигархат", намекнув на Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга.