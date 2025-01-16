На инаугурации Трампа будут охранять очень дорогие телохранители и выступать звезды

Избранный президент США не доверяет секретной службе, так что церемония обойдется американским налогоплательщикам дороже, чем инаугурация Джо Байдена.

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Церемония инаугурации Дональда Трампа будет организована частной охранной компанией и обойдется в 8,1 миллиона долларов. Это почти на миллион дороже, чем стоила инаугурация его предшественника, Джо Байдена. Об этом пишет TMZ.

Журналисты ознакомились с документами о федеральных закупках, которые показывают, что Секретная служба наняла компанию Arcus Group LLC для помощи в проведении инаугурации в понедельник, 20 января. Компания получила контракт на 8,1 млн долларов на эту работу и фирме поручено обеспечить безопасность периметра.

Инаугурация Дональда Трампа в 2017 году Фото: Getty Images

Arcus Group хвастается, что они являются специалистами по временным периметрам безопасности для важных ситуаций и инаугурация Трампа как раз соответствует этому требованию.

В компании утверждают, что поставляют первоклассные вещи для обеспечения безопасности: баррикады, гольф-кары, мобильные командные пункты, осветительные вышки, все виды заграждений, палатки, мобильные электрогенераторы и даже переносные туалеты.

Во время предвыборной кампании на жизнь Трампа было совершено несколько покушений, поэтому избранный президент, видимо, посчитал, что Секретной службе США нужна вся возможная помощь.

На обеспечение инаугурации Джо Байдена было потрачено 7,5 миллиона долларов на частную охрану, так что триумф Трампа обойдется американским налогоплательщикам дороже.

Что известно об инаугурации Дональда Трампа

Известно, что в Вашингтоне соберется не менее 200 тысяч человек, среди которых могут оказаться как сторонники Трампа, так и протестующие.

На мероприятии также будут присутствовать многие сенаторы США и члены Палаты представителей, а также гости новой администрации. Ожидается, что церемонию посетят президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден, а также вице-президент Камала Харрис, проигравшая Трампу ноябрьские выборы.

Бывшие президенты и первые леди часто оказываются в списке гостей, однако бывшая первая леди Мишель Обама, по данным ее офиса, пропустит инаугурацию в этом году. Ожидается, что там будут присутствовать Барак Обама, а также Джордж и Лора Буш.

Кто будет выступать?

Кантри-певица и бывшая победительница American Idol Кэрри Андервуд исполнит песню America the Beautiful во время церемонии.

На церемонии инаугурации также выступят кантри-певец Ли Гринвуд — давний друг и соратник Трампа, а также оперный певец Кристофер Маччио.

Американская диско-группа The Village People выступит на митинге в честь победы Трампа в воскресенье и на одном из инаугурационных балов в понедельник.

Дональд Трамп танцует под Macho Man

Во время предвыборной кампании Трамп часто включал песни групп — YMCA и Macho Man — на своих митингах.

"Мы знаем, что некоторым из вас это не понравится, однако мы считаем, что музыка должна исполняться независимо от политики. Наша песня YMCA — это всемирный гимн, который, как мы надеемся, поможет объединить страну после бурной и раздробленной кампании, в которой наш предпочтительный кандидат проиграл ", — заявила группа в сообщении на своей странице в Facebook.

Другие исполнители должны появиться на воскресном митинге Трампа и вечерних балах. Многие из них — исполнители кантри: Кид Рок и Билли Рэй Сайрус, отец известной певицы Майли Сайрус.

Напомним, в своей прощальной речи из Овального кабинета в Белом доме, Джо Байден предупредил американцев, что в США зарождается "олигархат", намекнув на Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга.