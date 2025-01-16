На інавгурації Трампа охоронятимуть дуже дорогі охоронці та виступатимуть зірки

Обраний президент США не довіряє секретній службі, тож церемонія обійдеться американським платникам податків дорожче, ніж інавгурація Джо Байдена.

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Церемонія інавгурації Дональда Трампа буде організована приватною охоронною компанією і обійдеться у 8,1 мільйона доларів. Це майже на мільйон дорожче, ніж коштувала інавгурація його попередника, Джо Байдена. Про це пише TMZ.

Журналісти ознайомилися з документами про федеральні закупівлі, які показують, що Секретна служба найняла компанію Arcus Group LLC для допомоги в проведенні інавгурації в понеділок, 20 січня. Компанія отримала контракт на 8,1 млн доларів на цю роботу і фірмі доручено забезпечити безпеку периметра.

Інавгурація Дональда Трампа у 2017 році Фото: Getty Images

Arcus Group хвалиться, що вони є фахівцями з тимчасових периметрів безпеки для важливих ситуацій і інавгурація Трампа якраз відповідає цій вимозі.

У компанії стверджують, що постачають першокласні речі для гарантування безпеки: барикади, гольф-кари, мобільні командні пункти, освітлювальні вишки, всі види загороджень, намети, мобільні електрогенератори і навіть переносні туалети.

Під час передвиборчої кампанії на життя Трампа було скоєно кілька замахів, тому обраний президент, мабуть, вирішив, що Секретній службі США потрібна вся можлива допомога.

На забезпечення інавгурації Джо Байдена було витрачено 7,5 мільйона доларів на приватну охорону, тож тріумф Трампа обійдеться американським платникам податків дорожче.

Що відомо про інавгурацію Дональда Трампа

Відомо, що у Вашингтоні збереться щонайменше 200 тисяч осіб, серед яких можуть опинитися як прихильники Трампа, так і протестувальники.

На заході також будуть присутні багато сенаторів США і члени Палати представників, а також гості нової адміністрації. Очікується, що церемонію відвідають президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден, а також віцепрезидентка Камала Гарріс, яка програла Трампу листопадові вибори.

Колишні президенти і перші леді часто потрапляють до списку гостей, проте колишня перша леді Мішель Обама, за даними її офісу, пропустить інавгурацію цього року. Очікується, що там будуть присутні Барак Обама, а також Джордж і Лора Буш.

Хто виступатиме?

Кантрі-співачка і колишня переможниця American Idol Керрі Андервуд виконає пісню America the Beautiful під час церемонії.

На церемонії інавгурації також виступлять кантрі-співак Лі Грінвуд — давній друг і соратник Трампа, а також оперний співак Крістофер Маччіо.

Американський диско-гурт The Village People виступить на мітингу на честь перемоги Трампа в неділю і на одному з інавгураційних балів у понеділок.

Дональд Трамп танцює під Macho Man

Під час передвиборчої кампанії Трамп часто включав пісні гуртів — YMCA і Macho Man — на своїх мітингах.

"Ми знаємо, що деяким із вас це не сподобається, однак ми вважаємо, що музика має виконуватися незалежно від політики. Наша пісня YMCA — це всесвітній гімн, який, як ми сподіваємося, допоможе об'єднати країну після бурхливої та роздробленої кампанії, в якій наш бажаний кандидат програв", — заявив гурт у повідомленні на своїй сторінці у Facebook.

Інші виконавці мають з'явитися на недільному мітингу Трампа та вечірніх балах. Багато з них — виконавці кантрі: Кід Рок і Біллі Рей Сайрус, батько відомої співачки Майлі Сайрус.

Нагадаємо, у своїй прощальній промові з Овального кабінету в Білому домі, Джо Байден попередив американців, що в США зароджується "олігархат", натякнувши на Ілона Маска, Джеффа Безоса і Марка Цукерберга.