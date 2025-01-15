Порушить багаторічну традицію: Мішель Обама не прийде на інавгурацію Трампа

В офісі колишньої першої леді США повідомили про її рішення, але не пояснили причину. Утім, Мішель Обама не приховувала своєї неприязні до Дональда Трампа.

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Колишня перша леді США Мішель Обама не буде присутня на інавгурації обраного президента Дональда Трампа наступного тижня, повідомила у вівторок її канцелярія, не пояснивши свого рішення. Це буде порушенням традиції, оскільки зазвичай на інавгурації нового президента США присутні колишні президенти з дружинами. Про це пише CNN.

"Підтверджено, що колишній президент Барак Обама візьме участь у 60-й інавгураційній церемонії. Колишня перша леді Мішель Обама не буде присутня на майбутній інавгурації", — ідеться в заяві офісу Барака і Мішель Обами.

Мішель Обама і Барак Обама під час терміну в Білому домі Фото: Getty Images

Рішення відмовитися від участі в офіційній церемонії приведення до присяги Дональда Трампа є порушенням традиції церемонії, в якій зазвичай беруть участь колишні президенти та їхні дружини. Колишній президент Джордж Буш-молодший і Лора Буш будуть присутні на інавгурації, повідомив його офіс, а джерела, знайомі з ним, повідомили, що там також будуть Білл Клінтон і Гілларі Клінтон.

Мішель Обама також не була присутня на поминальній службі минулого тижня за колишнім президентом Джиммі Картером, залишившись замість цього на Гаваях. Колишній президент Барак Обама був присутній на службі в Національному соборі у Вашингтоні, сидячи поруч із Трампом і ведучи з ним жваву бесіду.

Барак Обама і Дональд Трамп на прощанні з Джиммі Картером Фото: Getty Images

На прощанні з Джиммі Картером, який помер у 100 років, були присутні й інші колишні перші леді, включно з Гілларі Клінтон і Лорою Буш.

Мішель Обама відкрито заявила про свою ворожість до Трампа, якого вона звинуватила в тому, що він своєю риторикою поставив під загрозу безпеку її сім'ї.

У 2017 році вона відкинула особисті почуття після того, як Трамп здобув свою першу перемогу на президентських виборах, і запросила нового президента і Меланію Трамп у Білий дім на чай перед інавгурацією того ж року.

Мішель Обама і Меланія Трамп Фото: Getty Images

Через роки вона розповідала про свої враження від перебування на сцені під час інавгурації Трампа.

"Були сльози, були ці емоції. Але потім сидіти на цій сцені і спостерігати повну протилежність тому, що ми уявляли, — не було жодного розмаїття, не було відображення ширшого сенсу Америки", — сказала вона в подкасті 2023 року.

Подружжя Трампів не було присутнє на інавгурації президента Джо Байдена 2021 року на тлі неправдивих заяв обраного президента про його перемогу на виборах 2020 року.

Нагадаємо, жвава бесіда Дональда Трампа і Барака Обами на похороні Джиммі Картера не залишилася без уваги. Читець по губах розповів про що розмовляли президенти США.