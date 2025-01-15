Нарушит многолетнюю традицию: Мишель Обама не придет на инаугурацию Трампа

В офисе бывшей первой леди США сообщили о ее решении, но не объяснили причину. Впрочем, Мишель Обама не скрывала своей неприязни к Дональду Трампу.

Related video

Бывшая первая леди США Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Дональда Трампа на следующей неделе, сообщила во вторник ее канцелярия, не объяснив своего решения. Это будет нарушением традиции, так как обычно на инаугурации нового президента США присутствуют бывшие президенты с супругами. Об этом пишет CNN.

"Подтверждено, что бывший президент Барак Обама примет участие в 60-й инаугурационной церемонии. Бывшая первая леди Мишель Обама не будет присутствовать на предстоящей инаугурации", — говорится в заявлении офиса Барака и Мишель Обамы.

Мишель Обама и Барак Обама во время срока в Белом доме Фото: Getty Images

Решение отказаться от участия в официальной церемонии приведения к присяге Дональда Трампа является нарушением традиции церемонии, в которой обычно участвуют бывшие президенты и их жены. Бывший президент Джордж Буш-младший и Лора Буш будут присутствовать на инаугурации, сообщил его офис, а источники, знакомые с ним, сообщили, что там также будут Билл Клинтон и Хиллари Клинтон.

Мишель Обама также не присутствовала на поминальной службе на прошлой неделе по бывшему президенту Джимми Картеру, оставшись вместо этого на Гавайях. Бывший президент Барак Обама присутствовал на службе в Национальном соборе в Вашингтоне, сидя рядом с Трампом и ведя с ним оживленную беседу.

Барак Обама и Дональд Трамп на прощании с Джимми Картером Фото: Getty Images

На прощании с Джимми Картером, который скончался в 100 лет, присутствовали и другие бывшие первые леди, включая Хиллари Клинтон и Лору Буш.

Мишель Обама открыто заявила о своей враждебности к Трампу, которого она обвинила в том, что он своей риторикой поставил под угрозу безопасность ее семьи.

В 2017 году она отбросила личные чувства после того, как Трамп одержал свою первую победу на президентских выборах, и пригласила нового президента и Меланию Трамп в Белый дом на чай перед инаугурацией в том же году.

Мишель Обама и Мелания Трамп Фото: Getty Images

Спустя годы она рассказывала о своих впечатлениях от пребывания на сцене во время инаугурации Трампа.

"Были слезы, были эти эмоции. Но потом сидеть на этой сцене и наблюдать полную противоположность тому, что мы представляли — не было никакого разнообразия, не было отражения более широкого смысла Америки", — сказала она в подкасте в 2023 году.

Чета Трампов не присутствовала на инаугурации президента Джо Байдена в 2021 году на фоне ложных заявлений избранного президента о его победе на выборах 2020 года.

Напомним, оживленная беседа Дональда Трампа и Барака Обамы на похоронах Джимми Картера не осталась без внимания. Чтец по губам рассказал о чем беседовали президенты США.