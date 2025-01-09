Чтец по губам выяснил, что Обама и Трамп бурно обсуждали на похоронах Джимми Картера

Дональд Трамп сказал Бараку Обаме, что у него есть срочный секрет, которым он хочет поделиться, когда они сидели рядом на прощании с 39-м президентом.

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В Вашингтоне попрощались с 39-м президентом США Джимми Картером, который скончался в возрасте 100 лет. Похороны посетили все ныне живущие президенты США и Барак Обама сидел рядом с Дональдом Трампом. Журналистов сразу заинтересовало, что они обсуждали и почему улыбались. Чтец по губам внес ясность. Об этом пишет Daily Mail.

Барак Обама и Дональд Трамп шептались на похоронах Джимми Картера

Эти двое мужчин на протяжении многих лет критиковали друг друга, называя непримиримыми политическими врагами. Но они выглядели дружелюбно, когда сидели вместе на скамье и вели долгую и теплую беседу перед началом службы в Национальном соборе в Вашингтоне, округ Колумбия.

В какой-то момент избранный президент Дональд Трамп загадочно заявил, что ему важно поговорить с Бараком Обамой, 44-м президентом США с глазу на глаз "сегодня", чтобы они могли "решить" кое-что.

По словам эксперта по губам Джереми Фримена, Трамп предложил им поискать"тихое место", где они могли бы обсудить загадочное дело после церемонии прощания. Оставалось неясным, касалась ли важная информация, которую Трамп должен был сообщить Обаме, вопросов национальной безопасности или чего-то еще.

Однако оживленная беседа между ними вызвала у наблюдателей большой интерес к тому, о чем они шепчутся.

В какой-то момент Обама прикрыл лицо, чтобы его слова нельзя было разобрать.

Но когда оба мужчины были видны, чтец по губам мог разобрать их комментарии.

Когда они поприветствовали друг друга, Обама сказал: "Да, да, я в порядке, да, хорошо, хорошо, хорошо. Послушайте меня. Это рутина, рутина".

Трамп ответил: "Да, конечно. Я не могу вспомнить ничего, что было бы рутиной".

Обама сказал: "Возможно, даже люди, даже если они недовольны, вы столкнетесь с этим, это рутина. Теперь они могут заблокировать вход, все в порядке".

Затем Трамп наклонился к уху Обамы и сказал: "Я отказался от этого. Это условия. Можете себе это представить?"

Обама рассмеялся, а Трамп продолжил: "А после этого я…"

Позже, по словам чтеца по губам, Обама сказал Трампу: "Ты потом вернешься в фойе?"

Трамп ответил: "Позвони мне потом в фойе, да".

Обама также сказал Трампу: "Не могли бы вы просто… это должно быть хорошо".

Затем Трамп ответил: "Я не могу говорить, нам нужно найти тихое место. Иногда это вопрос особой важности, и нам нужно сделать это снаружи, чтобы мы могли разобраться с этим, безусловно, сегодня".

Обама кивнул, и оба мужчины сказали "хорошо".

Барак Обама и Дональд Трамп на похоронах Джимми Картера Фото: Getty Images

Предыдущая частная беседа между мужчинами состоялась восемь лет назад, вскоре после избрания Трампа президентом в 2016 году.

С тех пор часть этих разговоров в Белом доме стала достоянием общественности, в том числе и то, как Обама говорил Трампу о своей глубокой обеспокоенности по поводу Северной Кореи.

В то время Обама заявил, что Пхеньян и его ядерные и ракетные программы представляют наибольшую угрозу для Соединенных Штатов, когда Трамп вступил в свой первый президентский срок.

Их последний разговор состоялся, когда Картера чествовали за его личную скромность и общественную деятельность до, во время и после его президентства на его похоронах.

На встрече присутствовали все пятеро его ныне живущих преемников на посту президента.

Президент Джо Байден, который был первым действующим сенатором, поддержавшим выдвижение Картера на пост президента в 1976 году, выступил с надгробной речью.

Трамп посадил Барака Обаму справа от себя, а свою жену Меланию слева. Мишель Обама на похоронах не присутствовала.

Пять президентов США на похоронах Джимми Картера Фото: Getty Images

В какой-то момент Камала Харрис, сидевшая в ряду перед Обамой и Трампом, обернулась, чтобы посмотреть на их разговор, затем снова повернулась лицом вперед и глубоко вздохнула.

Перед службой у Трампа также был момент теплой беседы с Майком Пенсом, своим бывшим вице-президентом, на которого он оказывал давление, чтобы тот отменил результаты выборов 2020 года, а затем поссорился. Несмотря на разногласия, двое мужчин пожали друг другу руки перед церемонией прощания с Картером.

Однако Карен Пенс, сидевшая рядом с мужем, демонстративно отказалась пожать руку Трампу, оставшись на своем месте. Она также пренебрежительно отнеслась к Мелании Трамп, отвернувшись, когда появилась новая первая леди.

Напомним, Фокус писал о похоронах Джимми Картера. В Вашингтоне состоялась только формальная часть прощания. Похоронят президента США, который прожил сто лет, в его родном городе в штате Джорджия.