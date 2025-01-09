Пять президентов США и Джастин Трюдо: в Вашингтоне хоронят Джимми Картера (видео)

В столице США прямо сейчас проходит официальная часть прощания. После чего гроб с телом 39-го президента будет предано земле в штате Джорджия на семейном кладбище.

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Государственные похороны 39-го президента США Джимми Картера проходят сегодня в Вашингтонском национальном соборе, после чего гроб с его телом отвезут в его родной город Плейнс в штате Джорджия для частного захоронения в семейной резиденции. Похороны Картера, который скончался в возрасте 100 лет, посетили все ныне живущие президенты США, в том числе избранный президент Дональд Трамп. А действующий президент Джо Байден выступит с речью. Об этом сообщает CNN.

Похороны Джимми Картера

Президент Джо Байден в указе от 30 декабря объявил о закрытии федеральных учреждений в четверг, 9 января. Все американские флаги также приказано приспустить наполовину на весь день. Так что в этот день в США закрыты почтовые отделения США, Федеральные учреждения и агентства, Верховный суд и Фондовые рынки: Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq закрыли торги всеми акциями и опционами США.

Гроб с телом Джимми Картера перевезли из Капитолия в Вашингтонский национальный собор, где присутствуют президент США Джо Байден с супругой Джилл, Барак Обама, Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший и избранный президент Дональд Трамп с Меланией Трамп.

Гроб с телом Джимми Картера выносят из Капитолия Фото: Getty Images

Президент США и первая леди сидят в первом ряду, рядом с вице-президентом Камалой Харрис и вторым джентльменом Дагом Эмхоффом. Избранный президент Дональд Трамп, а также бывшие президенты Барак Обама, Буш и Клинтон сидят позади Байденов и вице-президента Камалы Харрис.

Пять президентов США на похоронах Джимми Картера Фото: Getty Images

На фото видно, что Барак Обама и Дональд Трамп что-то бурно обсуждали до начала церемонии прощания.

Барак Обама и чета Трамп на похоронах Фото: Getty Images

Несколько мировых лидеров, бывших вице-президентов и других высокопоставленных лиц собрались в Вашингтонском национальном соборе перед похоронами бывшего президента Джимми Картера.

Бывшие вице-президенты Майк Пенс и Эл Гор заняли свои места у входа в церковь. Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс также сидит со своей женой Ушей.

В соборе также находится премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который на этой неделе объявил о своей отставке с поста. Это первый раз, когда Трюдо оказался в одной комнате с избранным президентом Дональдом Трампом после того, как он объявил об уходе с поста лидера Канады. И после того, как Трамп заявил, что Канада должна присоединиться к США и стать 51-м штатом.

Джастин Трюдо и Дональд Трамп на похоронах Джимми Картера Фото: Скриншот

Интересно, что присутствует и бывший вице-президент Майк Пенс. Это редкий момент, когда Пенс находится в одной комнате с избранным президентом Трампом. Эту пару не видели вместе с тех пор, как они повздорили из-за подтверждения выборов 2020 года, а бывший вице-президент бросил вызов своему старому боссу.

Майк Пенс пожимает руку Дональду Трампу

Президент Джо Байден произнесет речь на похоронах Джимми Картера. Примечательно, что прозвучат надгробные речи, написанные 38-м президентом США Джеральдом Фордом и бывшим вице-президентом Уолтером Мондейлом перед их смертью. Их прочтут сыновья Стивен Форд и Тед Мондейл.

Картер сменил Форда в Белом доме, победив его на выборах 1976 года. Но двое мужчин дружили в постпрезидентские годы. А Мондейл был вице-президентом Картера.

Гроб с телом Джимми Картера выносят из Капитолия Фото: Getty Images

Не обошлось и без инцидентов. Мужчина с мачете и тремя ножами был арестован при попытке проникнуть в Капитолий США как раз перед запланированным визитом Дональда Трампа.

Напомним, супруга Джимми Картера, Розалин Картер, скончалась в 2023 году в 96 лет. Пара прожила в браке рекордные 77 лет.