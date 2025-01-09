П'ять президентів США і Джастін Трюдо: у Вашингтоні ховають Джиммі Картера (відео)

У столиці США просто зараз проходить офіційна частина прощання. Після чого труну з тілом 39-го президента буде поховано в штаті Джорджія на родинному кладовищі.

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Державний похорон 39-го президента США Джиммі Картера відбуватиметься сьогодні у Вашингтонському національному соборі, після чого труну з його тілом відвезуть у його рідне місто Плейнс у штаті Джорджія для приватного поховання в сімейній резиденції. Похорон Картера, який помер у віці 100 років, відвідали всі нині живі президенти США, зокрема обраний президент Дональд Трамп. А чинний президент Джо Байден виступить із промовою. Про це повідомляє CNN.

Похорон Джиммі Картера

Президент Джо Байден в указі від 30 грудня оголосив про закриття федеральних установ у четвер, 9 січня. Усі американські прапори також наказано приспустити наполовину на весь день. Тож цього дня у США зачинено поштові відділення США, Федеральні установи та агентства, Верховний суд і Фондові ринки: Нью-Йоркська фондова біржа і Nasdaq закрили торги всіма акціями та опціонами США.

Труну з тілом Джиммі Картера перевезли з Капітолія до Вашингтонського національного собору, де присутні президент США Джо Байден із дружиною Джилл, Барак Обама, Білл і Гілларі Клінтон, Джордж Буш-молодший і обраний президент Дональд Трамп із Меланією Трамп.

Труну з тілом Джиммі Картера виносять із Капітолія Фото: Getty Images

Президент США і перша леді сидять у першому ряду, поруч із віцепрезиденткою Камалою Гарріс і другим джентльменом Дагом Емхоффом. Обраний президент Дональд Трамп, а також колишні президенти Барак Обама, Буш і Клінтон сидять позаду Байденів і віцепрезидентки Камали Гарріс.

П'ять президентів США на похоронах Джиммі Картера Фото: Getty Images

На фото видно, що Барак Обама і Дональд Трамп щось бурхливо обговорювали до початку церемонії прощання.

Барак Обама і подружжя Трамп на похороні Фото: Getty Images

Кілька світових лідерів, колишніх віцепрезидентів та інших високопоставлених осіб зібралися у Вашингтонському національному соборі перед похоронами колишнього президента Джиммі Картера.

Колишні віцепрезиденти Майк Пенс і Ел Гор зайняли свої місця біля входу до церкви. Обраний віцепрезидент Джей Ді Венс також сидить зі своєю дружиною Ушею.

У соборі також перебуває прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який цього тижня оголосив про свою відставку з посади. Це перший раз, коли Трюдо опинився в одній кімнаті з обраним президентом Дональдом Трампом після того, як він оголосив про відхід з посади лідера Канади. І після того, як Трамп заявив, що Канада повинна приєднатися до США і стати 51-м штатом.

Джастін Трюдо і Дональд Трамп на похоронах Джиммі Картера Фото: Скриншот

Цікаво, що присутній і колишній віцепрезидент Майк Пенс. Це рідкісний момент, коли Пенс перебуває в одній кімнаті з обраним президентом Трампом. Цю пару не бачили разом відтоді, як вони посварилися через підтвердження виборів 2020 року, а колишній віцепрезидент кинув виклик своєму старому босові.

Майк Пенс потискає руку Дональду Трампу

Президент Джо Байден виголосить промову на похороні Джиммі Картера. Примітно, що прозвучать надгробні промови, написані 38-м президентом США Джеральдом Фордом і колишнім віцепрезидентом Волтером Мондейлом перед їхньою смертю. Їх прочитають сини Стівен Форд і Тед Мондейл.

Картер змінив Форда в Білому домі, перемігши його на виборах 1976 року. Але двоє чоловіків дружили в постпрезидентські роки. А Мондейл був віцепрезидентом Картера.

Труну з тілом Джиммі Картера виносять із Капітолія Фото: Getty Images

Не обійшлося і без інцидентів. Чоловіка з мачете і трьома ножами було заарештовано під час спроби проникнути в Капітолій США якраз перед запланованим візитом Дональда Трампа.

Нагадаємо, дружина Джиммі Картера, Розалін Картер, померла 2023 року в 96 років. Пара прожила у шлюбі рекордні 77 років.