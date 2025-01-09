Читець по губах з'ясував, що Обама і Трамп бурхливо обговорювали на похороні Джиммі Картера

Дональд Трамп сказав Бараку Обамі, що у нього є терміновий секрет, яким він хоче поділитися, коли вони сиділи поруч на прощанні з 39-м президентом.

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У Вашингтоні попрощалися з 39-м президентом США Джиммі Картером, який помер у віці 100 років. Похорон відвідали всі президенти США, які нині живуть, і Барак Обама сидів поруч із Дональдом Трампом. Журналістів одразу зацікавило, що вони обговорювали і чому посміхалися. Читець по губах вніс ясність. Про це пише Daily Mail.

Барак Обама і Дональд Трамп шепотілися на похороні Джиммі Картера

Ці двоє чоловіків протягом багатьох років критикували один одного, називаючи непримиренними політичними ворогами. Але вони мали доброзичливий вигляд, коли сиділи разом на лаві і вели довгу і теплу бесіду перед початком служби в Національному соборі у Вашингтоні, округ Колумбія.

У якийсь момент обраний президент Дональд Трамп загадково заявив, що йому важливо поговорити з Бараком Обамою, 44-м президентом США віч-на-віч "сьогодні", щоб вони могли "вирішити" дещо.

За словами експерта з губ Джеремі Фрімена, Трамп запропонував їм пошукати "тихе місце", де вони могли б обговорити загадкову справу після церемонії прощання. Залишалося незрозумілим, чи стосувалася важлива інформація, яку Трамп мав повідомити Обамі, питань національної безпеки або чогось іще.

Однак жвава бесіда між ними викликала у спостерігачів неабиякий інтерес до того, про що вони шепочуться.

У якийсь момент Обама прикрив обличчя, щоб його слова не можна було розібрати.

Але коли обох чоловіків було видно, читець по губах міг розібрати їхні коментарі.

Коли вони привітали один одного, Обама сказав: "Так, так, я в порядку, так, добре, добре, добре, добре. Послухайте мене. Це рутина, рутина".

Трамп відповів: "Так, звичайно. Я не можу згадати нічого, що було б рутиною".

Обама сказав: "Можливо, навіть люди, навіть якщо вони незадоволені, ви зіткнетеся з цим, це рутина. Тепер вони можуть заблокувати вхід, усе гаразд".

Потім Трамп нахилився до вуха Обами і сказав: "Я відмовився від цього. Це умови. Можете собі це уявити?"

Обама розсміявся, а Трамп продовжив: "А після цього я..."

Пізніше, за словами читця по губах, Обама сказав Трампу: "Ти потім повернешся у фойє?"

Трамп відповів: "Подзвони мені потім у фойє, так".

Обама також сказав Трампу: "Чи не могли б ви просто... це має бути добре".

Потім Трамп відповів: "Я не можу говорити, нам потрібно знайти тихе місце. Іноді це питання особливої важливості, і нам потрібно зробити це зовні, щоб ми могли розібратися з цим, безумовно, сьогодні".

Обама кивнув, і обидва чоловіки сказали "добре".

Барак Обама і Дональд Трамп на похоронах Джиммі Картера Фото: Getty Images

Попередня приватна бесіда між чоловіками відбулася вісім років тому, незабаром після обрання Трампа президентом у 2016 році.

Відтоді частина цих розмов у Білому домі стала надбанням громадськості, зокрема й те, як Обама говорив Трампу про свою глибоку стурбованість з приводу Північної Кореї.

У той час Обама заявив, що Пхеньян і його ядерні та ракетні програми становлять найбільшу загрозу для Сполучених Штатів, коли Трамп вступив у свій перший президентський термін.

Їхня остання розмова відбулася, коли Картера вшановували за його особисту скромність і громадську діяльність до, під час і після його президентства на його похороні.

На зустрічі були присутні всі п'ятеро його наступників на посаді президента, які живуть нині.

Президент Джо Байден, який був першим чинним сенатором, що підтримав висунення Картера на посаду президента 1976 року, виступив із надгробною промовою.

Трамп посадив Барака Обаму праворуч від себе, а свою дружину Меланію ліворуч. Мішель Обама на похороні не була присутня.

П'ять президентів США на похоронах Джиммі Картера Фото: Getty Images

У якийсь момент Камала Гарріс, яка сиділа в ряду перед Обамою і Трампом, обернулася, щоб подивитися на їхню розмову, потім знову повернулася обличчям уперед і глибоко зітхнула.

Перед службою у Трампа також був момент теплої бесіди з Майком Пенсом, своїм колишнім віцепрезидентом, на якого він чинив тиск, щоб той скасував результати виборів 2020 року, а потім посварився. Незважаючи на розбіжності, двоє чоловіків потиснули один одному руки перед церемонією прощання з Картером.

Однак Карен Пенс, яка сиділа поруч із чоловіком, демонстративно відмовилася потиснути руку Трампу, залишившись на своєму місці. Вона також зневажливо поставилася до Меланії Трамп, відвернувшись, коли з'явилася нова перша леді.

Нагадаємо, Фокус писав про похорон Джиммі Картера. У Вашингтоні відбулася тільки формальна частина прощання. Поховають президента США, який прожив сто років, у його рідному місті в штаті Джорджія.