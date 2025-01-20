Інавгурацію Трампа відвідають праві європейські політики: хто потрапив до списку запрошених

Очолює список європейських учасників прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка однією з перших відвідала Трампа після його обрання. Втім, на інавгурації не буде прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, одного із найпалкіших шанувальників Трампа в Європі.

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Інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа відвідають праві європейські політики. Про це пише видання The New York Times.

Як пише ЗМІ, основні консервативні законодавці та політики Європи планують відвідати інавгурацію новообраного президента Дональда Дж. Трампа. Але очікується, що європейський контингент також включатиме лідерів деяких партій, які є правими у своїх країнах або лише нещодавно почали отримувати більше визнання вдома.

Очолює європейських учасників прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка однією з перших відідала Трампа в Мар-а-Лаго після його обрання.

Втім, на інавгурації не буде прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, одного із найпалкіших шанувальників Трампа в Європі — лідера Угорщини не запросили взяти участь, згідно з повідомленням у Facebook Золтана Ковача, держсекретаря Угорщини з міжнародних комунікацій.

"Щоб бути абсолютно чітким: Віктор Орбан не братиме участі в заході. Команда президента Трампа — за традицією — не запрошувала іноземних глав держав чи урядів", — сказав пан Ковач.

The New York Times зауважує, що це — неправда, оскільки Трамп порушив традицію і запросив іноземних лідерів, у тому числі лідера Китаю Сі Цзіньпіна і ту саму Джорджу Мелоні.

Серед очікуваних високопоставлених британських гостей будуть колишня прем'єр-міністерка Ліз Трасс та лідер популістської партії Reform UK Найджел Фарадж.

Також газета пише, що на інавгурації будуть присутні троє найвідоміших. багатих людей у ​​світі: Ілон Маск, Марк Цукерберг та Джефф Безос. Також запрошені генеральний директор Apple Тім Кук та генеральний директор TikTok Шоу Чу.

Також очікується, що на церемонії будуть президент Аргентини Хав'єр Мілей та віце-голова КНР Хань Чжен. Будуть там і колишні президенти США: Барак Обама, Джордж Буш – молодший та Білл Клінтон.

Нагадаємо, що церемонія інавгурації Дональда Трампа буде організована приватною охоронною компанією і обійдеться у 8,1 мільйона доларів. Це майже на мільйон дорожче, ніж коштувала інавгурація його попередника, Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, у своїй прощальній промові з Овального кабінету в Білому домі, Джо Байден попередив американців, що в США зароджується "олігархат", натякнувши на Ілона Маска, Джеффа Безоса і Марка Цукерберга.