Орбан заявив про "окупацію Брюсселя": каже, цьому сприятиме прихід Трампа

Угорський прем'єр Орбан переконаний, що праві сили планують наступ на Брюссель, і в цьому сильно сприятиме прихід до влади президента США Трампа.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що прихід президента США Дональда Трампа розпочне нову стадію, метою якого є "окупація Брюсселя". Про це він заявив під час виступу в щодо головування його країни в ЄС, повідомляє видання Reuters.

За словами Орбана, саме другий президентський термін Трампа зможе запустити нову, другу хвилю політичних змін у Європі.

"Лише кілька годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі. Новий президент у США, велика фракція "патріотів" у Брюсселі, великий ентузіазм", – сказав Орбан, натякаючи на політичну групу "Патріоти за Європу", членами якої є різні праві політичні сили.

Угорський політик вказує, що скоро може почнеться "великий наступ", і він буде готовий долучитися до другої фази наступу, метою якого є "окупація Брюсселя"

"Мій план полягає не в тому, щоб ми покинули Брюссель, а в тому, щоб його окупувати. Я не пропоную, щоб Угорщина стояла осторонь, на узбіччі, на зовнішньому колі, але щоб вона увійшла туди, представляла свої ідеали, свої цінності, свою програму і переконувала все більше країн, що це правильно", – сказав угорський політик.

Раніше Фокус повідомляв, що Орбана не було запрошено на інавгурацію Трампа. Очолює список європейських учасників прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка однією з перших відвідала Трампа після його обрання.

Також стало відомо, що Орбан натякнув на знищення однієї зі сторін конфлікту. За словами Віктора Орбана, Угорщина пережила три роки повномасштабної війни в Україні та зуміла обернути ситуацію на свою користь.