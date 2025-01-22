"Розсердимося та дамо відсіч": Орбан погрожує Україні програшем за зупинку транзиту газу з РФ

За словами угорського прем'єра, вступ України до Європейського Союзу "знищив би Угорщину", а вступ України до НАТО ніколи не стоятиме на порядку денному.

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Угорщина "розсердиться та дасть відсіч", якщо Україна не відновить транзит російського газу до ЄС через свою територію. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Index.

"Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч. Неприйнятно те, як сьогодні кияни намагаються контролювати і формувати відносини з центральноєвропейськими країнами", — сказав Орбан.

За його словами, Україна нібито відмовляється від переговорів щодо транзиту російського газу, а рішення про його зупинку загрожує Угорщині, Словаччині та всьому регіону.

Орбан також підкресли, що питання вступу України до НАТО наразі не стоїть на порядку денному і ніколи не стоятиме, адже ніколи не буде одностайної підтримки приєднання Києва до Альянсу.

Крім того, очільник угорського уряду переконаний, що якби Україна приєдналася до ЄС сьогодні, то це б "знищило Угорщину".

"ЄС не має грошей, щоб прийняти Україну, а ми не хочемо руйнувати власну країну. Ми не приймемо Україну до Європейського Союзу ціною знищення угорської економіки. Ми знищимо десятки тисяч угорських фермерських господарств, сотні тисяч сімей", — зазначив Орбан.

За словами політика, процес вступу України до ЄС не може бути завершений за багато років чи навіть десятиліть, а сама Україна не повинна "протиставляти себе громадянам сусідніх країн".

"Тому, якщо Україна хоче собі добра, вона повинна врегулювати свої відносини зі Словаччиною, врегулювати їх з Угорщиною, поважати їх і поводитися так, як має поводитися кандидат на членство в ЄС", — наголосив Орбан.

Нагадаємо, 20 січня Віктор Орбан заявив, що прихід президента США Дональда Трампа розпочне нову стадію, метою якого є "окупація Брюсселя".

17 січня Віктор Орбан заявив, що Україна є економічно неіснуючою країною.