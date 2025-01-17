Украины экономически не существует: премьер Венгрии Орбан сделал скандальное заявление

Если Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки прекратят финансировать Украину, война сразу же окончится, считает политик. Именно страны Запада своими деньгами поддерживают государственное управление.

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Украина является экономически несуществующей страной. Об этом в эфире радиопрограммы "Доброе утро, Венгрия" заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Венгерский политик заявил, что страны Запада платят украинцам пенсии и зарплаты, сохраняя государственное управление и здравоохранение.

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Война закончится в 2025 году: Орбан намекнул на уничтожение одной из сторон конфликта

По его словам, венгерские налогоплательщики через общий европейский бюджет также поддерживают Украину, однако, в то же время, национальное меньшинство на Закарпатье якобы подвергается преследованиям.

Подобное положение вещей, отметил премьер, не может сохраняться в долгосрочной перспективе и как только США и Евросоюз решат прекратить финансирование деятельности украинского государства, война, уверен Виктор Орбан, тут же закончится.

Однако ситуация в мире ухудшается и вероятность эскалации становится все более возможной. Виктор Орбан считает, что человечество достигло предела вооружений, и Третья мировая война будет ядерной

Напомним, в конце января 2024 года стало известно, что Европейский союз собирался обвалить курс форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, если правительство Виктора Орбана не захочет согласовывать выделение помощи Киеву.

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что советовал Украине перемирие на Рождество, но президент Владимир Зеленский отверг это предложение.