Несколько десятков дронов: россияне массированно атаковали Одесскую область беспилотниками (фото)

Поздно вечером 17 августа и после полуночи российская армия нанесла массированный удар по Одесской области беспилотниками. Несколько десятков дронов атаковали Одесский район области.

Мониторинговые каналы сообщили об обстреле Одесского района. Фокус собрал информацию о российской атаке по региону.

Массированная атака по Одесской области началась около 23:30 часов: глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в безопасных местах из-за угрозы ударных БпЛА. Перед этим Воздушные силы Украины предупреждали о движении дронов из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Вскоре мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. Перед этим он предупреждал об угрозе для Пересыпского района и центральной части Одессы.

Мониторинговые каналы предупредили, что на Одессу с разных направлений движутся несколько десятков ударных БпЛА. Предварительно, россияне направили на Одесский район не менее 26 дронов.

Впоследствии мониторинговый канал monitor уточнил, что под массированной атакой в Одесской области оказалось село Усатово Одесского района.

Местное медиа "Думская" показало кадры ночной атаки — сбивания российских беспилотников в небе над районом.

Думская | сбивание беспилотников в небе над Одессой

Также местные СМИ сообщили, что, предварительно, в результате атаки поднялся пожар.

На момент публикации информации о последствиях массированной атаки российских беспилотников по Одесской области не поступало.

Напомним, вечером 17 августа ВС РФ также атаковали Украину баллистическими ракетами: взрывы прогремели в нескольких городах.

Также 15 августа россияне за несколько часов до встречи Путина и Трампа на Аляске атаковали Украину баллистикой.