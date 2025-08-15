За 6 часов до переговоров на Аляске: ВС РФ ударили баллистикой по Украине

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе удара баллистикой по Днепру. По данным СМИ, по меньшей мере два взрыва прогремели там, и еще один — в Павлограде.

Related video

В 16:07 в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе удара. Об этом известно из Telegram-канала командования.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", — говорилось в сообщении.

Уже через несколько минут, в 16:10, военные дополнительно призвали жителей Днепра укрыться в укрытиях.

Корреспонденты "Суспільне" передали, что примерно в 16:12 в Днепре прогремел взрыв. Почти сразу раздались повторные звуки взрыва.

В 16:14, как отметили в СМИ, также был слышен взрыв в городе Павлоград в Днепропетровской области.

В мониторинговом паблике проинформировали, что враг продолжает вести разведку на юго-запад от Днепра.

"Возможна корректировка и повторные пуски", — предупредили мониторы.

В Днепропетровской ОВА на момент публикации материала не комментировали последствия ударов ВС РФ.

Напомним, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится саммит на Аляске — встреча президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным. Это событие является частью мирных усилий республиканца по Украине.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук 15 августа сообщил, что накануне встречи с Трампом Путин начал перебрасывать войска на Покровское направление. По его словам, силы, которые теперь враг направил в Донецкую область, ранее вели бои на Сумском направлении.