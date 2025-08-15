За 6 годин до переговорів на Алясці: ЗС РФ вдарили балістикою по Україні

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу удару балістикою по Дніпру. За даними ЗМІ, щонайменше два вибухи пролунали там, і ще один — у Павлограді.

О 16:07 у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу удару. Про це відомо з Telegram-каналу командування.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — йшлося у повідомленні.

Вже за кілька хвилин, о 16:10, військові додатково закликали жителів Дніпра сховатись в укриттях.

Кореспонденти "Суспільне" передали, що приблизно о 16:12 у Дніпрі прогримів вибух. Майже одразу пролунали повторні звуки вибуху.

О 16:14, як зазначили у ЗМІ, також був чутний вибух у місті Павлоград в Дніпропетровській області.

У моніторинговому пабліку проінформували, що ворог продовжує вести розвідку на південний захід від Дніпра.

"Можливе корегування і повторні пуски", — попередили монітори.

У Дніпропетровській ОВА на момент публікації матеріалу не коментували наслідки ударів ЗС РФ.

Нагадаємо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться саміт на Алясці — зустріч президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним. Ця подія є частиною мирних зусиль республіканця щодо України.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук 15 серпня повідомив, що напередодні зустрічі з Трампом Путін почав перекидати війська на Покровський напрямок. З його слів, сили, які тепер ворог скерував на Донеччину, раніше вели бої на Сумському напрямку.