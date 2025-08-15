"Жертвує результатами": ЗС РФ перекидають війська з-під Сум на Покровський напрямок (відео)
Командування Збройних сил РФ почало перекидати підрозділи із Сумського напрямку на Донеччину і Запоріжжя. Це відбувається напередодні переговорів президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.
"РФ саме із Сумського напрямку перекидає і планує перекинути відповідні свої сили. Це не про резерви, а про ті сили, що там воювали, перекинути на Покровський і Новопавлівський відтинок фронту, можливо, і Запорізькій, щоб там підтримувати активність бойових дій", — зауважив Братчук.
Він зауважив, що Покровський напрямок для росіян дійсно є пріоритетним — вони намагаються показати, що досягли там неабияких успіхів, мають потужні наступи і просування.
"Тобто вони готові жертвувати результатами того, що відбувається на Сумщині, аби показати, що вони просуваються на території Донецької області", — каже він.
Речник Української добровольчої армії додав, що на сьогодні українським підрозділам вдалося відтіснити ворога за кордон нашої держави й загалом стабілізувати ситуацію.
"Ми близькі до того, що ворогу не вдалося там створити "буферну", санітарну зону. Що стосується ворожих резервів — то це кілька полків побитих нашими Силами оборони, це також підрозділи 106-ї дивізії ВДВ РФ, які судячи з усього і будуть перекидатися на Покровський відтинок", — розповів Братчук.
Він додав, що на Покровському напрямку ті "роги", які створили ЗС РФ під Добропіллям, вже відсікаються, і незабаром корпус "Азов" розповість про реальну ситуацію там. Також речник УДА наголосив, що на Покровському напрямку діє 132 окрема мотострілецька бригада, пункт управління якої в Єнакієвому цю ніч рознесли Сили оборони.
Наступ РФ — що відбувається на Покровському напрямку
Український захисник "Скіф" повідомив, що окупанти вже перерізали трасу Костянтинівка–Покровськ, наступний напрямок — це Краматорськ–Покровськ, а Добропілля перебуває на його шляху. ЗС РФ продовжать просуватися на захід від Покровська для того, щоб остаточно перерізати логістику Сил оборони в районі Добропілля.
За словами військового оглядача Олександра Коваленка, Добропільський "прорив" викликав у медіа значний резонанс. Командування ЗС РФ намагалося зробити медійний ефект, посилення переговорних позицій Путіна на Алясці.
14 серпня повідомлялося, що на Покровсько-Добропільському напрямку на Донеччині ЗС РФ змогли закріпитися у частині Родинського, а ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію довкола "клешні", яку ЗС РФ утворили проривом в районі Добропілля.