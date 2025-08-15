"Жертвує результатами": ЗС РФ перекидають війська з-під Сум на Покровський напрямок (відео)

Українським підрозділам вдалося відтіснити ворога за кордон нашої держави й загалом стабілізувати ситуацію. Ворогу не вдалося там створити "буферну", санітарну зону, говорить речник Української добровольчої армії (УДА).

Related video

Командування Збройних сил РФ почало перекидати підрозділи із Сумського напрямку на Донеччину і Запоріжжя. Це відбувається напередодні переговорів президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Наступ РФ - Братчук про перекидання ЗС РФ із Сумщини

"РФ саме із Сумського напрямку перекидає і планує перекинути відповідні свої сили. Це не про резерви, а про ті сили, що там воювали, перекинути на Покровський і Новопавлівський відтинок фронту, можливо, і Запорізькій, щоб там підтримувати активність бойових дій", — зауважив Братчук.

Він зауважив, що Покровський напрямок для росіян дійсно є пріоритетним — вони намагаються показати, що досягли там неабияких успіхів, мають потужні наступи і просування.

"Тобто вони готові жертвувати результатами того, що відбувається на Сумщині, аби показати, що вони просуваються на території Донецької області", — каже він.

Речник Української добровольчої армії додав, що на сьогодні українським підрозділам вдалося відтіснити ворога за кордон нашої держави й загалом стабілізувати ситуацію.

"Ми близькі до того, що ворогу не вдалося там створити "буферну", санітарну зону. Що стосується ворожих резервів — то це кілька полків побитих нашими Силами оборони, це також підрозділи 106-ї дивізії ВДВ РФ, які судячи з усього і будуть перекидатися на Покровський відтинок", — розповів Братчук.

Він додав, що на Покровському напрямку ті "роги", які створили ЗС РФ під Добропіллям, вже відсікаються, і незабаром корпус "Азов" розповість про реальну ситуацію там. Також речник УДА наголосив, що на Покровському напрямку діє 132 окрема мотострілецька бригада, пункт управління якої в Єнакієвому цю ніч рознесли Сили оборони.

Наступ РФ — що відбувається на Покровському напрямку

Український захисник "Скіф" повідомив, що окупанти вже перерізали трасу Костянтинівка–Покровськ, наступний напрямок — це Краматорськ–Покровськ, а Добропілля перебуває на його шляху. ЗС РФ продовжать просуватися на захід від Покровська для того, щоб остаточно перерізати логістику Сил оборони в районі Добропілля.

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, Добропільський "прорив" викликав у медіа значний резонанс. Командування ЗС РФ намагалося зробити медійний ефект, посилення переговорних позицій Путіна на Алясці.

14 серпня повідомлялося, що на Покровсько-Добропільському напрямку на Донеччині ЗС РФ змогли закріпитися у частині Родинського, а ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію довкола "клешні", яку ЗС РФ утворили проривом в районі Добропілля.