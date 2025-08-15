"Було кілька влучань": Сили оборони атакували місце дислокації росіян в Єнакієвому (фото)
Росіяни розмістили пункт управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51 армії Збройних сил Російської Федерації у будинку в окупованому Єнакієво. Вночі по військовому об'єкту, розташованому за 50 км від лінії фронту, вдарили Сили оборони України.
В окупованому місті Єнакієве Донецької області пролунали вибухи. Було атаковано будівлю навчального закладу, де засіли росіяни. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ураження місця дислокації 132 ОМСБр ЗС РФ.
"Було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил РФ у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Ціль уражено. Результати ураження уточнюються", — йдеться в повідомленні.
У Генштабі також розповіли про інші ураження цієї ночі. Зокрема, було уражено Сизранський НПЗ у РФ, яки виробляє пальне, зокрема, для авіації.
"В межах зниження наступального потенціалу противника, у ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів російського агресора. Зокрема уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі "Роснафти", — повідомили у Генштабі ЗСУ.
Аналітики проєкту "КіберБорошно" ідентифікували місце ураження в Єнакієвому. Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі.
"В результаті атаки по Єнакієвому було уражено школу №28. Аналізуючи існуючі матеріали в медіа можна стверджувати, що влучань було декілька й в різних місцях", — йдеться в публікації.
OSINT-аналітики підтвердили, що у школі розташовувалась 132 ОМСБр ЗС РФ.
Нагадаємо, що раніше ЗСУ завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ в районі Бахмута. Унаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку.
Також повідомлялося, що ЗСУ уразили пункт управління перед новою хвилею наступу в Курській області. Загинула велика кількість північнокорейських і російських офіцерів.