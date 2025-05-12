Сотні військових, артилерійські системи і пункт управління БпЛА: у ЗС РФ зросли втрати на одному з напрямків

У порівнянні з даними за 10 травня за однакової кількості штурмів суттєво зросла кількість втрат військових російської армії на Покровському напрямку, де за 11 травня Збройним силам України вдалося ліквідувати понад три сотні окупантів та низку одиниць техніки. Українські захисники також зупинили 38 штурмів ЗС РФ.

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Про оновлення ситуації на фронті розповіли у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, оприлюдненому у Facebook.

Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті на сьогодні: противник не полишає спроб прорвати українську оборону. Упродовж 11 травня ЗС РФ атакували у напрямку 12 населених пунктів на цьому напрямку, низка бойових зіткнень триває й дотепер.

Водночас на Покровському напрямку ЗС РФ зазнають суттєвих втрат, особливо у живій силі.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 368 окупантів, з них 193 — безповоротно", — звітують у Генштабі ЗСУ.

Окрім того, зусиллями ЗСУ ліквідовано військову техніку ЗС РФ на Покровському напрямку:

5 бойових броньованих машин — знищено, ще 1 — пошкоджено;

1 артилерійську систему — знищено, ще 4 — пошкоджено;

1 автомобіль — знищено, ще 1 — пошкоджено;

15 мотоциклів — знищено, ще 4 — пошкоджено;

знищено одиницю спеціальної техніки;

знищено пункт управління БпЛА.

Варто зауважити, що кількість втрат ЗС РФ на Покровському напрямку зросла у порівнянні з даними за попередні дні. Так, 10 травня за такої ж кількості штурмів росіяни втратили 69 солдатів, а поранено було 32 окупантів.

Упродовж доби 9 травня ситуація з втратами ЗС РФ на Покровському напрямку теж суттєво відрізнялася: тоді ЗСУ ліквідували близько сотні окупантів при більшій кількості штурмів — 51.

Покровський напрямок — один із пріоритетних для ЗС РФ

Аналітики проєкту DeepState у своєму огляді ситуації на фронті повідомляли 9 травня, що одним із пріоритетних для росіян залишається саме цей напрямок.

"Одним з пріоритетів на сьогодні є Покровськ-Мирноград, де спочатку кацапи мали успіхи, а потім загрузли в боях, відчуваючи проблеми, які створені українськими бійцями в ході важкої щоденної роботи", — зазначили оглядачі.

На Покровському напрямку однією з цілей ЗС РФ є Костянтинівка, у напрямку якої аналітики DeepState 11 травня фіксували просування ворога.

Нагадаємо, 11 травня у російському Рильську, ймовірно, було атаковано пункт дислокації 40-ї бригади морської піхоти Збройних сил РФ, як повідомили OSINT-аналітики.