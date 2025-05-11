"Під завалами військові": у Рильську, ймовірно, уражено пункт дислокації 40-ї бригади морської піхоти РФ (відео)

11 травня увечері місто Рильськ Курської області зазнало ракетного удару: попередньо, було уражено пункт дислокації 40-ї бригади морської піхоти Збройних сил Росії. На місці зафіксовано "приліт" та руйнування.

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Про це повідомили OSINT-аналітики Telegram-каналу Exilenova+.

"Рильськ, демілітаризація ворога ракетами виробництва США. Приліт по пункту постійної дислокації", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Рильськ — місто на Сіверщині над річкою Сейм, розташоване на українсько-російському етнічному пограниччі. Це районний центр Курської області РФ.

Також канали оприлюднили кадри наслідків удару. На відео видно зруйновану кількаповерхову будівлю.

Також аналітики зазначили, що під завалами зруйнованої будівлі опинилися російські військові. Однак офіційної інформації та підтвердження від Генштабу ЗСУ наразі немає.

Удар по Рильську: що кажуть росіяни

Російські Telegram-канали підтверджують, що по Рильську було завдано ракетного удару. Однак росіяни пишуть, що внаслідок атаки постраждав місцевий готель, а також автомийка.

"Внаслідок прильоту серйозно пошкоджено готель на в'їзді до міста: на першому поверсі розташовувалася автомийка, на другому — готельні номери", — йдеться у повідомленні росіян.

Окрім того, росЗМІ зазначають, що від вибухової хвилі було ушкоджено два приватних будинки та кілька автомобілів. У будівлях вибиті вікна та пошкоджена покрівля.

"За попередньою інформацією, троє людей отримали поранення", — стверджують росіяни.

На місці ракетного удару у Рильську наразі працюють російські оперативні служби.

Варто зазначити, що у січні у Рильську також було атаковано командний пункт угруповання "Курськ" ЗС РФ, що також дислокується у межах міста. Тоді, за офіційними даними Генштабу ЗСУ, високоточним ударом його було знищено.

Нагадаємо, 6 травня OSINT-аналітик розповів, як російські військові "навішали" кущі з дротів на БМП-2, аби захиститися від українських FPV-дронів.