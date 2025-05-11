"Под завалами военные": в Рыльске, вероятно, поражен пункт дислокации 40-й бригады морской пехоты РФ (видео)

11 мая вечером город Рыльск Курской области подвергся ракетному удару: предварительно, был поражен пункт дислокации 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России. На месте зафиксирован "прилет" и разрушения.

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Об этом сообщили OSINT-аналитики Telegram-канала Exilenova+.

"Рыльск, демилитаризация врага ракетами производства США. Прилет по пункту постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

Отметим, что Рыльск — город на Северщине над рекой Сейм, расположенный на украинско-российском этническом пограничье. Это районный центр Курской области РФ.

Также каналы обнародовали кадры последствий удара. На видео видно разрушенное многоэтажное здание.

Также аналитики отметили, что под завалами разрушенного здания оказались российские военные. Однако официальной информации и подтверждения от Генштаба ВСУ пока нет.

Удар по Рыльску: что говорят россияне

Российские Telegram-каналы подтверждают, что по Рыльску был нанесен ракетный удар. Однако россияне пишут, что в результате атаки пострадал местный отель, а также автомойка.

"В результате прилета серьезно поврежден отель на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором — гостиничные номера", — говорится в сообщении россиян.

Кроме того, росСМИ отмечают, что от взрывной волны были повреждены два частных дома и несколько автомобилей. В зданиях выбиты окна и повреждена кровля.

"По предварительной информации, три человека получили ранения", — утверждают россияне.

На месте ракетного удара в Рыльске сейчас работают российские оперативные службы.

Стоит отметить, что в январе в Рыльске также был атакован командный пункт группировки "Курск" ВС РФ, который также дислоцируется в черте города. Тогда, по официальным данным Генштаба ВСУ, высокоточным ударом он был уничтожен.

Напомним, 6 мая OSINT-аналитик рассказал, как российские военные "навешали" кусты из проводов на БМП-2, чтобы защититься от украинских FPV-дронов.