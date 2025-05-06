"Новейшая" защита от FPV-дронов: ВС РФ "навешали" кусты из проводов на БМП-2 (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются защитить бронемашину пехоты БМП-2 от атак FPV-дронов Вооруженных сил Украины, и для этого оплели машину тросами. В итоге получилось устройство, похожее на дикобраза, "иглы" которого, как ожидается, остановят украинские беспилотники.

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О "новейшей" защите от FPV-дронов OSINT-аналитик с ником Necro Mancer написал в соцсети X (Twitter).

Сообщение OSINT-ера появилось в сети вечером 5 мая. В заметке размещено фото БМП-2М "Бережек" ВС РФ. Видим, что сверху бронемашина прикрыта высоким "мангалом" П-образной формы. Кроме того, корпус окружен мелкими топорщащимися проводами, которые похожи на пучки игл. Автор сообщения прокомментировал, что таким образом россияне пытаются спастись от украинских дронов.

"Антидрон защита БМП-2М типа "взрыв на макаронной фабрике", — пошутил Necro Mancer.

FPV-дроны ВСУ — как ВС РФ пытаются защитить БМП-2 Фото: X (Twitter)

Публикацию OSINTера просмотрело почти 10 тыс. пользователей, которые по-разному оценили российскую "защиту". Кто-то написал, что против таких "изобретений" лучше всего подходит "ядерный удар". Другим обновленная БМП-2 РФ была похожа на ежа. Также отмечали, что подобная выдумка может быть эффективна и над ней не стоит насмехаться.

Necro Mancer указал источник, в котором отыскал фото новой защиты от FPV-дронов. Российский военкор, который опубликовал БМП-2, похожую на дикобраза, написал, что провода — это расплетенные тросы. Также россиянин отметил, что подобным образом усовершенствованные бронемашины уже находятся на линии фронта в Украине.

В сети пока не отыскалось фото или видео с поля боя, на которых бы фигурировали российские БМП-2 с защитой из расплетенных тросов.

FPV-дроны ВСУ — детали

Отметим, в августе 2024 года команда волонтеров "Дикие шершни" рассказала об эффективности FPV-дронов, предоставленных подразделениям ВСУ. Согласно подсчетам волонтеров, украинские бойцы получили от "шершней" 14 500 беспилотников, которые уничтожили технику ВСУ РФ на сумму более 1 млн долл. Среди прочего, удалось взорвать 120 БМП ВС РФ, 116 танков, более сотни РСЗО и более 200 машин различного назначения.

Между тем Фокус расспросил военных экспертов о том, насколько эффективны "мангалы", которыми россияне пытаются защититься от FPV-дронов ВСУ. Выяснилось, что эти приспособления действительно эффективны, хотя и вызывают смех из-за "нелепости" и заметности на поле боя. Решетка ослабляет кумулятивную струю от взрывчатки, и поэтому танк может спастись, а бронемашина — "как повезет", пояснил оператор FPV.

Напоминаем, в апреле бойцы Третьей штурмовой бригады рассказали о боевых действиях возле села Надежда в Донецкой области, когда достигли успеха благодаря активному применению FPV-дронов. В то же время командир "Птиц Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди объяснил, почему летом 2025 года на поле боя будут действовать только FPV-дроны, а пехоты не будет.