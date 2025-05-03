Линия фронта изменится уже этим летом: "Мадьяр" рассказал о последствиях применения дронов

Вероятно, уже этим летом боевые действия на фронте будут вестись почти в основном дронами. Так считает командир 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадьяр" Бровди.

Related video

Об этом военный отметил в своем Telegram-канале.

По словам "Мадьяра", вся работа по огневому поражению противника "очень скоро, еще этим летом" замкнется на дронах. Из-за этого возникнет "мертвая зона" или "кол-зона" на передовой, которая растянется на 15-20 км в обе стороны. Военный убежден, что это практически сделает невозможным передвижение личного состава и техники в указанной зоне.

"Нам следует это осознавать. Стиснуть зубы, грызть врага безостановочно, рационально используя ресурс пилотов, их обеспечение и компетентное применение. Без тотального контроля воздуха дронами пехоты не останется. Мы знаем, что делать. Вопрос только — все ли адекватно оценивают угрозу", — подчеркнул комбриг.

В начале 2025 года "Птицы Мадьяра" сообщили о новом методе перехвата российских FPV-дронов, использующих оптоволоконное управление. Речь идет об использовании мобильных радаров для раннего оповещения о приближении FPV-дронов на расстоянии в несколько километров.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили второй за сутки российский самолет на территории Крыма 3 мая. В частности, Зеленский рассказал о готовности Украины пойти на 30-дневное перемирие, если такие же шаги сделает Россия.

Также Фокус писал о реакции россиян на сбитие Су-30 морским дроном. Пропагандисты РФ призывают Путина остановиться, ведь их "бьют, как мух".