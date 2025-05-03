Лінія фронту зміниться вже цього літа: "Мадяр" розповів про наслідки застосування дронів

Ймовірно, уже цього літа бойові дії на фронті будуть вестися майже здебільшого дронами. Так вважає командир 414-ї Окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді.

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Про це військовий зазначив у своєму Telegram-каналі.

За словами "Мадяра", уся робота з вогневого ураження противника "дуже скоро, ще цього літа" замкнеться на дронах. Через це виникне "мертва зона" або "кіл-зона" на передовій, яка розтягнеться на 15-20 км в обидва боки. Військовий переконаний, що це практично унеможливить пересування особового складу та техніки в зазначеній зоні.

"Нам слід це усвідомлювати. Сціпити зуби, гризти ворога безупинно, раціонально використовуючи ресурс пілотів, їх забезпечення та компетентне застосування. Без тотального контролю повітря дронами піхоти не залишиться. Ми знаємо, що робити. Питання лише – чи усі адекватно оцінюють загрозу", – наголосив комбриг.

На початку 2025 року "Птахи Мадяра" повідомили про новий метод перехоплення російських FPV-дронів, що використовують оптоволоконне управління. Йдеться про використання мобільних радарів для раннього оповіщення про наближення FPV-дронів на відстані в кілька кілометрів.

Нагадаємо, Сили оборони України знищили другий за добу російський літак на території Криму 3 травня. Зокрема, Зеленський розповів про готовність України піти на 30-денне перемирʼя, якшо такі ж кроки зробить Росія.

Також Фокус писав про реакцію росіян на збиття Су-30 морським дроном. Пропагандисти РФ закликають Путіна зупинитися, адже їх "бʼють, як мух".