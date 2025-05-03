У Криму знищено другий російський літак за добу, — Зеленський (відео)

Сили оборони України знищили другий за добу російський літак на території Криму 3 травня.

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Про це розповів у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Блискучим було збиття російського літака з нашого морського дрону. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму. Мінус ще один, другий російський літак за добу. Також знищено військові склади", – зазначив глава держави.

Зокрема, президент заявив, що Україна готова вже на припинення вогню на 30 днів, якщо росіяни підуть на такі ж кроки.

"Водночас ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли", — сказав Зеленський.

Ба більше, глава держави анонсував нові оборонні пакети для України та рішення щодо подальшої співпраці з ключовими країнами як під час війни, так і в післявоєнний час.

Знищення літака Су-30 морським дроном Magura

Спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії із СБУ та Силами оборони України в Чорному морі ліквідували російський Су-30 вартістю близько $50 мільйонів 2 травня. Ба більше, це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Нагадаємо, російський пропагандист Олександр Сладков після збиття Су-30 закликав Путіна завершувати війну. За словами росіянина, усю Росію "трясе" від нальотів українських безпілотників, а російський бойовий флот не знає, куди сховатися.

Також Фокус писав про реакцію Медведєва на відмову Зеленського приймати пропозицію про триденне "перемир'я" на 9 травня. Росіянин публічно погрожує знищенням Києва в разі "провокації" на параді в Москві в День перемоги.