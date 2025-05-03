Уперше у світі: морський дрон Magura знищив російський винищувач Су-30 (відео)

Літак Су-30 ціною близько $50 мільйонів знищив морський дрон Magura. Завдання виконали бійці спецпідрозділу Group 13 ГУР МО.

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Спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України в Чорному морі ліквідували російський Су-30 2 травня. Це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

"Багатоцільовий винищувач Росії орієнтовною вартістю близько $50 мільйонів, спалахнув у повітрі та впав у море. На дно володінь безжального "Нептуна", — заявили розвідники.

Успішний удар по літаку Су-30 стався в акваторії біля порту в Новоросійську, де ЗС РФ ховають залишки Чорноморського флоту.

Зазначимо, що першими про знищення літака Су-30 писали російські військкори. За їхніми даними, ЗСУ підігнали до Новоросійська понад 30 безекіпажних катерів.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року ракетний морський дрон Magura V5 уперше у світі знищив повітряну ціль — два російські вертольоти Мі-8.