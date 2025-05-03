Уперше у світі: морський дрон Magura знищив російський винищувач Су-30 (відео)
Літак Су-30 ціною близько $50 мільйонів знищив морський дрон Magura. Завдання виконали бійці спецпідрозділу Group 13 ГУР МО.
Подробиці нічної атаки в Новоросійську розповіло Головне управління розвідки Міноборони України.
Спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України в Чорному морі ліквідували російський Су-30 2 травня. Це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.
"Багатоцільовий винищувач Росії орієнтовною вартістю близько $50 мільйонів, спалахнув у повітрі та впав у море. На дно володінь безжального "Нептуна", — заявили розвідники.
Успішний удар по літаку Су-30 стався в акваторії біля порту в Новоросійську, де ЗС РФ ховають залишки Чорноморського флоту.
Зазначимо, що першими про знищення літака Су-30 писали російські військкори. За їхніми даними, ЗСУ підігнали до Новоросійська понад 30 безекіпажних катерів.
Нагадаємо, 31 грудня 2024 року ракетний морський дрон Magura V5 уперше у світі знищив повітряну ціль — два російські вертольоти Мі-8.