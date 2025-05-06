"Новітній" захист від FPV-дронів: ЗС РФ "навішали" кущі з дротів на БМП-2 (фото)

Збройні сили Російської Федерації намагаються захистити бронемашину піхоти БМП-2 від атак FPV-дронів Збройних сил України, і для цього обплели машину тросами. В підсумку вийшов пристрій, схожий на дикобраза, "голки" якого, як очікується, зупинять українські безпілотники.

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Про "новітній" захист від FPV-дронів OSINT-аналітик з ніком Necro Mancer написав у соцмережі X (Twitter).

Допис OSINT-ера з'явився у мережі увечері 5 травня. У дописі розміщено фото БМП-2М "Бережек" ЗС РФ. Бачимо, що згори бронемашина прикрита високим "мангалом" П-подібної форми. Крім того, корпус оточений дрібними настовбурченими дротами, які схожі на пучки голок. Автор допису прокоментував, що таким чином росіяни намагаються врятуватись від українських дронів.

"Антидрон захист БМП-2М типу "вибух на макаронній фабриці", — пожартував Necro Mancer.

FPV-дрони ЗСУ - як ЗС РФ намагатся захистити БМП-2 Фото: X (Twitter)

Публікацію OSINTера переглянуло майже 10 тис. користувачів, які по-різному оцінили російський "захист". Хтось написав, що проти таких "винаходів" найкраще підходить "ядерний удар". Іншим оновлена БМП-2 РФ була схожа на їжака. Також зауважували, що подібна вигадка може бути ефективна і з неї не варто насміхатись.

Necro Mancer вказав джерело, у якому відшукав фото нового захисту від FPV-дронів. Російський військкор, який опублікував БМП-2, схожу на дикобраза, написав, що дроти — це розплетені троси. Також росіянин зауважив, що подібним чином вдосконалені бронемашини вже перебувають на лінії фронту в Україні.

У мережі поки що не відшукалось фото чи відео з поля бою, на яких би фігурували російські БМП-2 з захистом з розплетених тросів.

FPV-дрони ЗСУ — деталі

Зазначимо, у серпні 2024 року команда волонтерів "Дикі шершні" розповіла про ефективність FPV-дронів, наданих підрозділам ЗСУ. Згідно з підрахунками волонтерів, українські бійці отримали від "шершнів" 14 500 безпілотників, які знищили техніку ЗСУ РФ на суму понад 1 млн дол. Серед іншого, вдалось підірвати 120 БМП ЗС РФ, 116 танків, понад сотню РСЗВ та понад 200 машин різного призначення.

Тим часом Фокус розпитав військових експертів про те, наскільки ефективними є "мангали", якими росіяни намагаються захистись від FPV-дронів ЗСУ. З'ясувалось, що ці пристосування дійсно ефективні, хоч і викликають сміх через "недолугість" та помітність на полі бою. Решітка ослаблює кумулятивний струмінь від вибухівки, і тому танк може врятуватись, а бронемашина — "як пощастить", пояснив оператор FPV.

Нагадуємо, у квітні бійці Третьої штурмової бригади розповіли про бойові дії біля села Надія на Донеччині, коли досягнули успіху завдяки активному застосуванню FPV-дронів. Водночас командир "Птахів Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді пояснив, чому влітку 2025 року на полі бою діятимуть лише FPV-дрони, а піхоти не буде.