ЗС РФ мали успіхи біля Костянтинівки і ще двох населених пунктів: оновлення на фронті, — DeepState (мапа)

Російська армія просунулася на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках. ЗС РФ не полишають спроб прорвати українську оборону у напрямку Костянтинівки, яка є однією з цілей захоплення ворога на шляху до цілковитої окупації Донецької області.

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Про оновлення ситуації на фронті розповіли у Telegram-каналі проєкту DeepState увечері 10 травня.

"Ворог просунувся біля Макіївки, Олександрополя та Розлива", — йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку ЗС РФ мали успіхи в районі села Макіївка Сватівського району Луганської області

DeepState | ситуація біля Макіївки

Покровський напрямок: ЗС РФ змогли просунутися в районі села Олександрополь Костянтинівського району Донецької області. Там росіяни рухаються у північно-східному напрямку, у бік самої Костянтинівки.

DeepState | ситуація біля Олександрополя

На Новопавлівському напрямку ЗС РФ просунулися в районі населеного пункту Розлив Великоновосілківського району Донецької області.

DeepState | ситуація біля Розливу

Ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 10 травня зазначено, що всього упродовж минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень, попри оголошене президентом Росії Володимиром Путіним триденне "перемир'я" з нагоди Дня перемоги. Російська армія здійснила майже 3000 позицій українських військових.

"Гарячою" залишається ситуація на Покровському напрямку: там упродовж доби противник здійснив 38 штурмів. На цьому ж напрямку російська армія несе втрати як у живій силі, так і у військовій техніці: всього було ліквідовано близько 70 військових ЗС РФ.

Новопавлівський напрямок також залишається важливим для російської армії. Там упродовж доби ЗС РФ 13 разів намагалися прорвати оборону в напрямку кількох населених пунктів.

Нагадаємо, 9 травня аналітики DeepState розповіли про наміри ЗС РФ захопити Донецьку область повністю, а також ймовірність наступу на Дніпропетровську область.

Також 7 травня у каналі бригади "Спартан" поділилися кадрами, як ЗС РФ намагалися підібратися до позицій НГУ вплав.